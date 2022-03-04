失智者躁動 當心黃昏症候群

失智患者在長假過後，常情緒不穩或出現黃昏症候群，家屬需更多耐心協助。圖為示意圖。 (Getty Images)

患有失智 症的陳爺爺，過年見到許多親戚兒孫很高興，年後卻情緒低落、睡不好，常常在傍晚時分躁動、來回踱步，出現「黃昏症候群」。醫師指出，失智患者在長假過後，經常情緒不穩或出現黃昏症候群，家屬需更多耐心協助，或給予簡單任務讓長輩產生成就感，若情況嚴重，可尋求醫療協助。

黃昏症候群又稱日落症候群（Sundown syndrome），不是一種疾病或診斷，而是一群行為的總稱。好發於阿茲海默失智症或意識混亂的長者身上，在傍晚或夜晚來臨前，患者會出現行為或意識混亂，包括躁動、踱步、攻擊、不安、焦慮、沮喪、遊走、注意力不集中、尖叫、幻覺等症狀，也可能因季節變換影響發生頻率。

台灣衛福部桃園醫院神經內科主治醫師邱詡懷表示，失智症是神經退化疾病，整體病程長達數年，可能出現記憶力退化、認知障礙、個性改變、妄想、幻覺，或計算能力下降、生活功能下降、容易迷路等症狀，必須維持規律生活作息，才能穩定病情。

年後人減少 長者不習慣

剛過完農曆春節，因作息尚未調整回到正常，陳爺爺情緒起伏很大。邱詡懷指出，特殊節慶或長假結束，失智長輩常會出現情緒、精神症狀，尤其過年期間許多親戚、朋友到家中拜年，相處時間突然增加，但失智長輩記憶退化嚴重，就會認不得親戚、想不起某些事情，因此易產生挫折感，導致心情沮喪，甚至後續出現憂鬱、妄想、暴躁等症狀，此時要注意是否引發黃昏症候群。

台灣失智症協會社工組長陳筠靜表示，過年期間長輩與久違親戚相聚，通常當下心情會不錯，但當親戚紛紛離開後，人減少了、沒有複雜環境，失智長輩可能會出現躁動、不習慣，家屬需協助安撫情緒、穩定正常作息，或用刮刮樂彩券轉移長輩注意力，讓長者還是可以感受到年節快樂氣氛。

作息規律化 助穩定情緒

如何穩定失智者情緒？邱詡懷強調，失智者仍需要成就感，建議家屬可以引導長輩回想舊事，讓失智者能有所掌握，沒有壓力，也盡量讓環境簡單、規律化，或設定目標性工作，在長輩能力所及範圍內，像洗碗、整理家務等，無論是讓長輩獨立完成或與家人一起完成都可以。不過，若情況持續嚴重，家屬可尋求醫療協助。