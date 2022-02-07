冬天皮膚癢？別再泡熱水 重點是保濕

台灣亞洲大學附屬醫院皮膚科醫師方心禹（右）表示，「冬季癢（又稱為冬季濕疹或乾燥性濕疹）」是中老年人冬天常見的皮膚病，主要是因保養方式不當所致。(圖：亞洲大學附屬醫院提供)

一名70歲婦人每到冬天上床蓋上棉被睡覺時，總感覺許多蟲子在身上蠕動，導致睡眠品質差，她聽聞泡熱水澡可以減輕癢感，也能助眠，卻因泡澡後沒有做好保濕，導致皮膚癢狀況更嚴重。為了止癢，四肢出現許多抓痕，經醫師指導「洗澡後先上乳液再擦藥膏」原則，症狀大幅改善，終於能一夜好眠。

「冬季癢」好發於中老年人

台灣亞洲大學附屬醫院皮膚科醫師方心禹表示，「冬季癢（又稱為冬季濕疹或乾燥性濕疹）」是中老年人冬天常見的皮膚病，主要是因保養方式不當所致，病發部位以四肢伸側最多，尤其是小腿前側，初期皮膚會變乾燥，產生細小白色皮屑，之後出現明顯的皮膚紋路，如果皮膚嚴重到劇癢程度，患者身上經常可見嚴重抓痕或裂痕，有時伴隨滲出液及技發性的細菌感染。

她說，有人誤以為冬季癢是因衛生習慣不佳引起，便拚命以藥皂、清潔液搓洗，甚至用菜瓜布拚命刷，如此一來，不但把皮膚表面的天然水脂層刷掉，且刷子更刺激角質基底層，使角質層不正常增生，會使皮膚變得更粗糙、皮屑脫得更多，當皮膚失去水分及油脂，反而使冬季癢的症狀更嚴重。

方心禹說，皮膚的水分來自體內血液循環供給，冬天因天氣冷、血管收縮，使水分供給減少。此外，天氣冷也會讓皮膚出油量減少，使得皮膚表面沒有足夠皮脂防止水分蒸發，再加上外界濕度低，皮膚的水分更容易散失在空氣中，當乾燥的皮膚與厚重的衣物、棉被接觸摩擦刺激後，極易產生皮膚搔癢，在搔抓後形成濕疹。

洗澡後立即塗抹乳液

至於治療冬季癢，首要之務是讓乾燥的皮膚恢復滋潤，可於白天補充大量水分，洗澡後趁浴室裡有充分的蒸氣，立即塗抹具保濕作用的乳液或凡士林，並盡量少用肥皂，可使用中性沐浴乳，為了避免皮膚的刺激，建議穿著寬鬆舒適衣物，可先在內部穿柔軟的棉質衣服而不要將毛衣直接穿著於身上。

由於熱可以暫時減輕癢感，許多人喜歡在冬天泡溫泉或熱水，但熱水容易去除身上的皮脂，反使乾性濕疹更嚴重，在洗好後數小時要睡覺時，往往產生劇烈的搔癢，因此年長者及容易產生冬季癢、乾燥性濕疹的患者，最好不要泡溫泉或熱水。

若癢到抓破皮須就醫

她提醒，若癢得無法控制，並抓到皮膚出現破損、紅斑、長水泡等，代表皮膚已經到了疾病程度，務必尋求皮膚科醫師協助，經診斷後依照病狀不同，開予外用或內服藥品，或是要用保養品，一定要遵從洗澡後直接在浴室先擦乳液，隔15至30分鐘後在擦藥膏的正確處理方式，若患者手上有現成藥用保養品或一般保養品，使用前應先讓皮膚科醫師確認，千萬不要隨便擦用。