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善用步行輔具 讓長者「保命防跌」

記者趙容萱／台中報導
職能治療師詹涵雅說明，帶輪助行器前側兩處為輪子，只需推行就可行走，適合上肢肌力、耐力不足的人。(圖:衛福部台中醫院提供)
職能治療師詹涵雅說明，帶輪助行器前側兩處為輪子，只需推行就可行走，適合上肢肌力、耐力不足的人。(圖:衛福部台中醫院提供)

家中長輩最近常跌倒怎麼辦？72歲李姓退休族愛爬山腿力勇健，日前卻突然左腳無力摔了一大跤，經送急診後發現是中風導致左腳偏癱，經住院、復健3個月，左腳仍不聽使喚，走幾步就快跌倒。經台灣衛福部台中醫院職能治療師詹涵雅評估後，李姓退休族在復健時採用四腳柺步行輔具，如今不需要他人攙扶，生活上更加便利，也不用擔心跌倒。

詹涵雅建議，有多篇文獻指出，失能的長者藉由使用步行輔具可維持步行能力，減緩衰退速度。研究發現使用步行輔具有助於預防跌倒、受傷，若患者及家屬有需求，可諮詢職能治療師或物理治療師，評估長者是否需使用步行輔具，以提升行走的安全性、速度及持久性。

詹涵雅建議，失能長者的步行輔具挑選上，可依長者平衡能力、單手或雙手無力、是否需他人協助等條件選擇。一般常見的步行輔具如下：

一、單柺：通稱手杖，輕便不占空間，可以簡單增加一些支撐和平衡，但分擔體重功能上有限，適合可放手行走，但平衡感或協調性稍差的人。

二、四腳柺：比單枴支撐性及穩定性更好，底面積較大，使用時需放在健側，適合平衡感較差或中風的患者。

三、助行器：又分為一般助行器和帶輪助行器。體積較占據空間，適合平坦環境，上下樓梯較不方便，需雙手操作。適合平衡較差或下肢承重不足的人，如下肢骨折、關節炎疼痛，或帕金森氏症候群等因退化性疾病造成體力下降者；此外，由於帶輪助行器前側兩處為輪子，只需推行就可行走，則適合上肢肌力、耐力不足的人。

四、帶輪型助步車：又稱助行椅，附手控煞車，外出或行走疲勞時可固定坐著休息。因易滑動，穩定度較助行器差一些，適合雙手可握持但退化性疾病造成體力下降或關節炎疼痛者。

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