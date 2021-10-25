抗衰弱 你需要肌力訓練

熟齡也能做重訓，藉此提高肌力和肌耐力。(Getty Images)

隨著年齡增長，即使是正常的老化也會影響日常生活，包括視力模糊、聽覺減弱、嗅覺遲鈍、記憶衰退等，身體器官變老各有時間表，但衰弱可不是正常老化。老年人一旦出現肌少衰弱，連帶影響跌倒、臥床、失能，及早運動存肌本才能存老本！

熟齡也能做重訓，提高肌力和肌耐力

「我年紀這麼大了，適合做重訓嗎？」70歲的張伯伯因為疫情待在家裡，坐在沙發上看電視的次數變多了，更加懶得起身運動，開始肌力下滑。因為手腳無力、吃東西常嗆到，看醫生被診斷為衰弱前期，建議嘗試「重量訓練」，讓身體有足夠的負荷刺激，有效增加肌肉 力量及肌肉量。許多人聽到重訓，跟張伯伯都有一樣的反應：我能承受這種高強度運動嗎？

膝蓋、關節在疼痛階段就要及早運動、做重量訓練／圖片來源：WaCare提供

WaCare健康平台運動專家何宏胤解說，衰弱是一種與年齡相關的生理性老年症候群，根據功能性老化的不同階層，越衰弱的老人，容易因為感冒、嗆咳、跌倒等狀況，身體功能性突然急轉直下，而且癒後效果差。

階層落在衰弱前期、衰弱等級的老年人，透過運動介入可以有效維持、延緩及改善身體的功能衰退，包括吞嚥的肌肉群。建議從強度較低的動作逐步進展，讓肌肉力量穩定提升，包括有氧運動、肌力訓練、平衡訓練及柔軟伸展等，並先以單一種運動介入開始，進而漸進式的加強抗阻力訓練，強化下肢肌力避免跌倒。

Q1：初期的運動訓練應該如何制定計畫？

目標提高整體體能活動，並進行每周三次，每次30-45分鐘，為期3-6個月先從低強度的運動開始，維持一定的頻率，讓身體慢慢習慣活動量。練習單一肌群、關節反覆屈曲及伸展。運動強度可依個人能力調整，並確認運動期間的個人安全。

Q2：針對衰弱前期、衰弱等級的老年人，有哪些訓練原則？

首先是「漸進式阻力訓練」，利用自體重量或固定式運動訓練器械、彈力帶等器材，慢慢增加中度至中高強度的訓練。過程中要注意重量、組數、每組反覆次數等，對肌肉產生漸進式的刺激，強化肌力、增加肌肉量。

另一個重點是「放在下肢」，人體有70%的肌力在下肢，多練習深蹲與分腿蹲，以下肢帶動全身、促進血液循環。再者，平衡與步態訓練及心肺適能也必須納入訓練畫。

多練習深蹲，以下肢帶動全身／圖片來源：WaCare提供

訂定健身 行事曆，有氧運動強化心血管

依ACSM美國 運動醫學會有氧運動頻率建議，大多數成人的運動處方應每周進行至少5天中等強度有氧運動，或每周3-5天結合中到激烈強度有氧運動，並輔以肌力/肌耐力、平衡感和柔軟度訓練。

何宏胤強調，老年人和年輕人的運動處方最大的不同點在於相對運動強度。老年人運動首重「安全」，應先請醫師評估身體狀況，運動時出現胸悶、喘、頭暈症狀則需醫療諮詢；運動後若無不適症狀，可逐漸增加運動強度。在訓練前先拉開關節活動度，從足底延伸至身體、脊椎，不只能減少運動傷害，還能讓運動表現更好。

重訓+有氧的混合式肌力訓練是有效的鍛鍊方式，因能增進肌肉功能性、協調性，改善心肺功能。類型採取漸進負重阻力訓練、爬階或其他可使用到主要肌群的肌肉活動動作越慢越好，讓肌肉花更多的時間抵抗阻力，製造更多的代謝壓力。

何宏胤補充，重訓動作能提升認知功能，搭配有氧運動增加年長者心肺適能，減少老化和疾病所帶來的影響。鼓勵老年人除了達到運動量最低標，也可試著超過身體活動建議次數，改善慢性疾病和健康狀態，因為較多的身體活動已知具有治療效果。近年來，「爆發力訓練」漸盛行，何宏胤鼓勵熟齡族嘗試，爆發力訓練有助於反應力、減少意外跌倒風險。

Q1：什麼是爆發力訓練？

隨著年齡漸長，爆發力下降速度遠高於肌力。從各種研究顯示高速的爆發力訓練能帶給肌肉神經系統較多的刺激，有助於反應、平衡及步行速度，全面提升運動能力。剛開始建議可以採用衝擊力較小的訓練工具，如：氣壓式、彈力、泳池進行練習，包括利用自身重量進行的自重訓練。速度原則掌握向心階段「越快越好」；離心階段「慢速控制」，並強調全身性、下肢訓練動作。

自重訓練是利用自身的重量進行的訓練，不依靠健身房中的各種器械。常見的自重訓練有伏地挺身（Push Up）、引體向上或反握引體向上（Pull Up or Chin Up）、單腿深蹲（Pistol Squat）等。

強化下肢肌力，避免跌倒。／圖片來源：WaCare提供

Q2：熟齡族的肌力健身運動該注意哪些事項？

應重視個人化差異、幫助其建立自我效能，請醫師身體評估後，協請專業教練進行重訓+有氧訓練，運動過程也要有專業人員（教練）陪同。選擇不同訓練方式以因應不同生理需求，如留意膝關節炎、骨質疏鬆、平衡功能低下等特殊狀況，可搭配複合式功能性動作（一次能夠針對多個肌肉群進行鍛鍊）與孤立動作訓練（一次只針對某個單一肌群鍛鍊）。

另何宏胤特別提到，若有明顯認知障礙患者仍可做身體活動，但需要個別協助。許多疾病都是因為缺乏足夠身體活動量所造成，膝蓋、關節在疼痛階段就要及早運動、做重量訓練。

衰弱需要多面向的運動介入，用正確的方式運動加強肌力，是存骨本、保老本的不二法門。肌力、爆發力訓練搭配中高強度有氧訓練，對熟齡族增加肌肉力量及肌肉量有很大幫助，掌握漸進式肌力訓練原則，一起為老後預儲肌肉和肌力。