銀髮族殺手悄悄來臨 減緩骨質流失這樣做

(取材自健康醫療網)

銀髮族殺手悄悄來臨，骨質流失過快恐增加骨折危險！台灣長安醫院神經醫學中心李漢忠副院長表示，骨質疏鬆雖然不會直接造成死亡，但若未妥善治療，有15-20%的年長者會有生命危險，輕微碰撞、跌倒就可能會成髖關節骨折、脊椎骨折等，導致不便於行，影響日常生活，使身體機能快速退化。醫師呼籲有骨鬆 家族史、停經後婦女者，應定期前往醫院做骨密度檢查。

骨質疏鬆症 潛在隱形殺手

骨質疏鬆症是銀髮族殺手，多無明顯症狀，通常在跌倒後嚴重骨折，接受骨密度檢查才發現骨質疏鬆。李漢忠副院長表示，當骨鬆造成脊椎及骨骼無法良好運作時，輕微碰撞或跌倒就可能會出現髖關節、脊椎骨折等，引起嚴重疼痛與行動不便，造成機能上的快速退化，成為中老年人的潛在隱形殺手，特別是停經後婦女，女性賀爾蒙是成骨細胞及蝕骨細胞運作的關鍵，停經後平衡會被破壞掉，骨質就會快速流失。李漢忠副院長指出，骨質疏鬆症的患者會隨著年紀增長，使骨質密度下降，而荷爾蒙分泌變化、長期服用類固醇、免疫抑制劑、抗發炎藥物、飲食偏食、營養不均衡、運動不足等都可能會影響到骨質密度的維持。

家族史、停經前後婦女 注意骨密度流失

李漢忠副院長呼籲，有骨鬆家族史、停經前後年紀的患者，可以觀察是否有駝背、身高變矮、下背部疼痛等症狀，若出現相關症狀，建議盡快諮詢專科醫師，目前也有「一分鐘骨鬆風險評估表」或「FRAX骨折風險評估工具」，可提早評估未來十年骨折風險，後續遵循醫囑積極配合適當藥物治療，都可減緩骨質流失的速度，預防骨質疏鬆導致骨折情況的發生。另外，平日均衡營養、補充維他命C、D、搭配運動強化骨頭，才能讓鈣質吸收更好。同時也要檢視居家環境動線，減少長輩跌倒的機會。

長期穩定治療 減少骨折臥床機會

「骨質疏鬆跟糖尿病、高血壓 一樣，都是屬於長期、慢性的疾病，需要長期抗戰」如果骨頭流失速度快，危險性高，很可能有臥床及生命威脅。建議患者能長期穩定治療，降低風險；若治療只維持短短數個月，一停止治療，骨質就可能迅速流失，且更為脆弱。李漢忠副院長強調，骨質疏鬆是一個全面性的問題，很可能牽涉到生活、飲食習慣、使用藥物、體質基因等，如有懷疑骨質疏鬆，可就醫使用「DXA雙能量X光骨質密度檢測 儀」檢測，T評分若在－1與－2.5之間，表示骨質正在逐漸流失、骨密度已變低，若評分低於－2.5就可確診為骨質疏鬆症。

雙效機轉藥物 抗骨質流失及增加骨量

在骨鬆治療藥物方面，常見的兩大作用主要分為「對抗骨質流失」與「促進骨質生成」兩種。對抗骨質流失主要為抑制破骨細胞活性，減少骨質的溶蝕；促進骨質生成藥物主要為刺激造骨細胞，達到骨質增生作用。過去骨質疏鬆治療藥物多著重於防止流失，最新的雙效機轉藥物則能夠同時抑制破骨細胞及刺激造骨細胞，達到保密度防流失的效果。李漢忠副院長提到，雙效機轉藥物作用時間長，對患者來說接受度高，有助於骨頭的成長及提升，對患者來說是另一種積極的治療選擇。

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資料來源：健康醫療網

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