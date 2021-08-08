人瑞做給你看…緊記15要訣 長壽並不難

擁有大型且多樣化社交網絡的人，死亡風險較低。(Getty Images)

醫療科技進步、養生觀念盛行，全球愈來愈多人成為百歲人瑞。美國 丕尤研究中心（Pew Research Center）調查顯示，到2050年，100歲以上的人數預計將成長八倍。

不管你想不想成為百歲人瑞，至少每個人都希望擁有健康的老年生活，比歲數更重要的，是正向的心靈與生活品質。

美國《預防》雜誌報導，全球各地的健康人瑞有一些共同特點，除了與生俱來的基因，「事實上大約有三分之二的壽命，是掌控在自己手上。」紐約羅徹斯特大學醫學中心的醫學博士、老年病學家Susan Friedman說。「那就是健康的生活型態，不僅延長壽命，還能讓你在老年生活裡優遊。」以下是全球人瑞經醫師認證、值得學習的長壽祕辛。

不停的伸展可能是長壽的祕訣。(Getty Images)

時時伸展防跌倒

101歲的Tao Porchon-Lynch是世界上最年長的瑜伽教練（已於2020年離世），在世界各地教授瑜伽超過45年，並且已練習長達70年。她長壽的祕訣之一，可能就是不停的伸展。

俄亥俄州 立大學韋克斯納醫學中心的Tanya Gure醫學博士說：「我所治療的活躍老年人，都有規律的運動，而伸展是其中的關鍵。」伸展有助於提供他們活動的能力，且預防跌倒。

每天出門的人比不出門的人活得更久。(Getty Images)

每天都要去走走

隨著年齡增長，高齡者待在家的時間愈長，但《美國老年醫學會雜誌》2017年的一項研究顯示，保持社交和身體活躍可以延長壽命。

研究人員觀察70至90歲之間的人，離開房子的頻率和壽命的關係，發現每天出門的人比不出門的人活得更久。定期走出家門可以為老年人提供更多參與社交、文化和體育活動的機會，從而促進健康和長壽。

信仰支持很關鍵

住在紐約的Duranord Veillard活到111歲，他在108歲生日時告訴記者，他對上帝的信仰使他能過著健康長壽的生活。

2018年1月發表在《國際老年精神病學》的一項研究，針對90至101歲的義大利 人進行調查，發現多數人與他們信仰的天主教有密切的聯繫，顯示信仰可能在長壽中發揮作用。Friedman博士說，靈性和歸屬感會對老年人生活產生巨大影響。

正向樂觀不可少

《衰老（Aging）》期刊在2012年的一項研究，調查了95至107歲德系猶太人的人格特質，發現他們多數擁有積極的態度和幽默感，顯示這些特質有助健康長壽。

義大利農村90至101歲的居民也是如此。研究人員發現，最年長的村民表現出韌性、堅毅和樂觀特性，能達觀面對生活中的起落。

多吃蔬菜準沒錯

114歲的俄亥俄州婦女Lesie Brown，每天吃一個番薯，她的家人認為這是她長壽的原因。賓州101歲的Christina Kislak Wahala，則將她的長壽歸功於富含新鮮蔬菜和漿果的飲食。

Friedman博士指出，生活在以長壽健康知名的「藍色區域（Blue Zones）」的人們，至少80%的飲食來源是植物，以植物為基礎的天然飲食，膽固醇低，且能提供大量纖維、抗氧化劑與豐富營養素，保持身體免疫系統正常運轉，維持健康。

藍色區域（藍區）指的是全世界人民最長壽的五個地區，包含義大利的薩丁尼亞(Sardinia)、希臘的伊卡利亞(Icaria)、日本的沖繩、哥斯大黎加的尼科亞(Nicoya)、美國加州的洛瑪琳達(Loma Linda)。

積極主動顧健康

Gure博士注意到，長壽患者的共同點是，他們多半積極主動維護自己的健康。定期進行健康檢查、疫苗接種並注重慢性病管理。這意味他們會及早發現健康問題，與醫師維持良好的互動關係，因此更能周延制定個人的健康管理，保持更好的生活質量。

豆類食物要多吃

如果要在你的飲食中加入一種主食，那就是豆類。它富含纖維、蛋白質和複合式碳水化合物（complex carbohydrates，分解的速度較慢，不會使血糖上升太快）。「豆類是神奇的食物。」Friedman博士認為，它們可能是長壽的祕訣之一。世界上長壽的藍區居民，都將蠶豆、扁豆、黑豆和大豆等豆類作為他們飲食的重要組成部分。

身體保持最佳狀況者，通常是終身都有運動習慣的人。(Getty Images)

堅持運動不久坐

當111歲的Downing Kay還是個孩子的時候，她會和兄弟姊妹在家裡跳舞，而現在作為一個超級百歲人瑞，她依然每周參加一次Zumba舞蹈課程。

Friedman博士說，身體保持最佳狀況者，通常是終身都有運動習慣的人。「身體很多疾病的出現，都與久坐有關，這使我們面臨各種慢性病風險。」運動有助抵銷心血管疾病等風險因素，且被證實可改善情緒。

2017年，《刺胳針（Lancet）》雜誌上一項針對13萬人進行的研究，發現每天運動30分鐘或每周150分鐘，可使死亡風險降低28%。不一定非得上健身房運動，將步行、健行和園藝種植等融入生活中，都對健康有相當助益。

維持社交別自閉

研究指出，與社交網絡規模較小且多樣化程度較低的人相較，擁有大型且多樣化社交網絡的人，死亡風險較低。Friedman博士說，人類是群居動物，「我們非常需要與人互動，離群寡居會是個大問題。」

朋友除了提供情感支持，家人和朋友還能從旁發現你是否生病、需要就醫。與他人親密接觸的人，生活也會更活躍。

不要吸菸很重要

提高長壽機會的方法之一，就是不要抽菸。儘管偶爾會出現一些又菸又酒的人瑞，但Gure博士說，這樣的案例畢竟不多。相關數據顯示，與不吸菸者相較，吸菸者平均早死10年，並且也會遇到更多的健康問題和殘疾。

早餐務必乖乖吃

即將迎來110歲、來自明尼蘇達州的Erna Zahn說，她每天都吃早餐。早餐不僅為一天的開始提供能量，還可以維持健康的體重。研究人員發現，不吃早餐可能與較高的ＢＭＩ和腰圍有關，而這些都是代謝症候群、心臟病、糖尿病和其他可能縮短壽命疾病的危險因子。

代間關係要注意

志願服務有助老人茁壯成長。「他們有累積一生的經驗、技能和智慧。」Friedman博士說，找到能讓他們提供經驗與智慧的場域，對整個社幫助很大。

志願服務對維繫社會人際的連結非常重要，尤其是老一輩和年輕人之間。代間關係（Intergenerational relationships）對於保持活力至關重要。Gure博士舉例，讓老年人成為學校志工，有助於透過保持老年人的精神活躍與社交聯繫，為健康老齡化奠定基礎。

豆類是神奇的食物，可能是長壽的祕訣之一。(Getty Images)

多吃堅果不怕老

美國加州的洛瑪琳達（Loma Linda）是全球的長壽熱點之一，這裡的居民比其他北美人平均多活10年，他們不僅吃很多「全食物（whole foods）」，還吃大量堅果。

2001年發表在《美國醫學會雜誌》上的一項研究發現，在日常飲食中加入堅果。可能會使預期壽命延長1.5~2.5年。研究還發現，在地中海飲食中加入堅果，心血管疾病的風險可降低28%。堅果含有益心臟健康的不飽和脂肪酸，有助提高好膽固醇，降低壞膽固醇。

壓力、擔憂和緊張對健康產生不利影響，想要長壽隨時隨地消除生活中的壓力源。(Getty Images)

減少壓力不緊張

壓力、擔憂和緊張不僅會增加眉頭皺紋，還會對健康產生不利影響。「長期處在高壓會削弱免疫系統，提高罹患各種疾病的機率。」加州方丹谷地區醫院和醫療中心的老年科醫師Christopher Salem說。

壓力還會引發炎症，從而導致心臟病、糖尿病和高血壓等各種慢性疾病。他說，「大多數活到100歲的人，都學會了順其自然。」隨時隨地消除生活中的壓力源。雖然消除壓力沒有神奇祕訣，但醫師和研究人員建議，每個人都要找到一種定期休息、放鬆和充電的方法。

生活目標要堅守

對沖繩人來說，它被稱為「Ikigai」；對哥斯大黎加人來說，它被稱為「Plan de Vida」。這兩個字彙可以解釋為「活著的目的、生命的計畫」，可以說是人生的使命感。研究人員表示。對居住在義大利農村的老年人來說，在家鄉的土地工作，就是他們人生的使命感，並且幫助他們延壽。

老年人有個共同的特點，就是對生命周期的理解，並且有一定程度知曉生命對他們而言是什麼。對生活有目標感的人，不僅每天有動力出門，面對各種生活情境也更有韌性。「當你失去伴侶或孩子時，會有一定程度的力量繼續前進。」這些人不會孤立自己，會與家人朋友密切聯繫，以度過悲傷期。