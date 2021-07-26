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94歲翁攝護腺癌 微創手術後正常生活

游振昇
94歲阿公（左）治療後恢復正常生活。（圖：童綜合醫院提供）
94歲阿公（左）治療後恢復正常生活。（圖：童綜合醫院提供）

台灣94歲馮姓老翁因為受到頻尿及常有急尿感卻又尿不乾淨的狀況困擾，到台灣彰化童綜合醫院尋求泌尿科治療，經醫師呂謹亨看診並進行相關檢查後，發現患者攝護腺肥大且PSA(攝護腺特異性抗原)篩檢指數高達10ng/ml，再進行後續切片檢查，確診是罹患攝護腺癌，經達文西微創手術切除攝護腺癌後，老翁已恢復正常生活。

因患者已年屆九旬，經過電腦斷層、骨骼掃描、核磁共振、心肺功能及相關全面且仔細的檢查後，確認腫瘤為第二期，並未轉移，可以靠手術切除治癒；且患者心肺功能及整體狀況完好，可接受手術，依國際攝護腺癌治療準則，醫師呂謹亨向患者詳細說明了可選擇的治療方式，及各種方式的效果及風險，包括保守治療、賀爾蒙藥物治療、放射治療及手術治療。

一般高齡患者，心肺功能經評估後不一定適合手術，但個案年輕是空軍飛行員，身體非常硬朗，個性積極，在充分了解治療方式後，希望能將腫瘤切除乾淨，以絕後患。

呂謹亨指出，達文西攝護腺根除手術是微創手術，僅需切開0.5公分到1公分的小傷口，醫師會利用精密的機械手臂，透過這些微小孔洞伸進體內，在3D立體放大的螢幕下，精準地將腫瘤切除後再將膀胱與尿道重新接合，大幅減少了術中的出血量，因為傷口小，所以個案僅住院一周即出院返家休養；後來回診追蹤檢查，進行兩次術後PSA篩檢，指數都小於0.0008ng/ml，是儀器能測出的最小值，而且可以正常排尿，沒有出現尿失禁等現象，恢復正常生活。

腫瘤 台灣 指數

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