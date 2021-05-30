營造家人良好關係 別等退休後

與家人營造良好關係不能等退休才做。(Getty Images)

美國 密西根大學曾追蹤退休 族的生活滿意度發現，對生活最感滿意的退休族，平均有16名可依賴的朋友或熟人；不滿意退休生活的，則少於10名朋友，顯示團體和情感的支援，是左右退休快樂與否的重要因素。

專家建議，保持社會參與，例如參加同學會、公益社團、社區或宗教活動，擴大生活圈，培養廣泛的人際關係。

台北榮民總醫院老年精神科主任蔡佳芬說，對一般人來說，「被需要的關係」建立在「工作」或「家庭」，以60歲為界，愈年長的人愈認為自己不再被需要，主要還是與生命歷程有關，現在60歲以上多已退休，卸下職務，於是覺得自己不再被需要。

研究證實，孤獨感與老人憂鬱、失智 有關。

此外，在家庭關係裡，孩子漸漸長大，不再需要父母殷殷照顧，再加上現在家庭規模變小、少子化，60歲以上的民眾「帶孫子」的機會也變少，在在被剝奪許多「被需要感」。

蔡佳芬說，近年老年精神醫學熱門題目是「孤獨」，許多研究證實，孤獨與老人罹患憂鬱症、失智症有關，若希望老年人健康、有幸福感，就要促進長者社交互動，減少孤獨。而新冠肺炎爆發一年多，長者與他人接觸次數大幅減少，蔡佳芬預估，此時長者擁有「被需要的關係」比率恐再下降。

家人是親密伙伴，台北振興醫院精神醫學部主治醫師、銀光學苑主任袁瑋指出，退休後與親朋好友的關係是之前的延伸，若希望退休後能有良好的支持系統，「營造關係不能等退休才做。」

老夫老妻相伴需要智慧，最好各自保有社交圈。

許多夫妻平時相處沒有大問題，但退休後兩個人相處時間拉長，成為關係的考驗。袁瑋說，很多男性或許在外工作職位高，妻子也有工作，但家務主要由妻子負責，不但將家裡打理得好、生活獨立，與老公相處也沒有問題。但退休之後，夫妻相處時間變長，若先生將之前在外工作的狀態帶回家中，矛盾可能一觸即發。

「夫妻老了要相伴，很需要智慧。」袁瑋說，除了雙方相處要放鬆，也不能太堅持自己的想法，最好保有自己的社交圈。袁瑋說，女性的社交互動普遍多於男性，老年生活的豐富程度與幸福感也較高，她鼓勵男性適度調整自己，多與他人交朋友，離開職場後的生活品質有機會因此提升。

手足相處關鍵在「尊重」，不比較不抱怨，做好照護分工。

至於手足，能否相互扶持，關鍵在「尊重」，不要比較收入、職業，也不要比較彼此的小孩或抱怨對方的伴侶等，這樣的關係才會是舒服的；而年齡漸長之後，會遇到照護年邁父母的責任分攤問題，兄弟姊妹間經常會面臨衝突。

袁瑋說明，每個家庭狀況不同，出力和出錢，彼此可以協調，若平日無法協助照顧父母起居，假日便可讓平日不方便者輪替照顧，或是以協助事項區分，有的人可以協助帶長者看病，有的可以帶家人外出遊玩等，手足間照護分工應明確並早點定案，才能營造良性家庭氛圍。

常聽到人說「老頑固」，指人愈老愈難相處，袁瑋說；有同理心、不堅持己見是與人相處的基石，雖然每個人個性不同，但應該讓自己有調整的空間。建議在退休之前發展多元人際關係，多多與他人相處，了解不同的觀點，也可以透過閱讀、聽演講等，開闊自己的視野。