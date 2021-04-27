人工膝關節「換半套」8旬翁術後能騎腳踏車了

經施行內側活動半膝人工關節置換術，患者又可騎腳踏車。（圖：台灣澄清醫院中港院區提供）

台灣 台中市澄清醫院中港院區骨科主任林進盛指出，因為早期的膝關節炎，通常都從膝內側軟骨磨損開始，只要施做「活動半膝人工關節置換」即可。一位80歲的高齡患者，因做了半套的膝關節置換，膝蓋已靈活得可以騎腳踏車四處蹓躂。

他說，這位高齡患者長年以來因右膝關節疼痛，走路的重心偏向膝關節內側，逐漸形成O型腿，走起路來身形會歪斜，雖經藥物治療及多次玻尿酸注射，都僅短暫緩解，不久後又疼痛不已，灰心得不想出門。

林進盛說，早期的膝關節炎90％是膝關節內側的軟骨磨損，此時如果施政行全膝人工關節置換手術，勢必要將前後十字韌帶及兩側半月板全部切除，如此對組織的破壞很大，會嚴重影響病患術後的恢復程度及恢復的時間。

該患者經檢查就是右膝內側軟骨磨損，因此建議施做「活動半膝人工關節置換」關鍵是一個小小的仿人體半月板的活動式襯墊，術後可以讓膝關節前後靈活彎曲，使用起來就像原本的膝蓋一樣，不會有太多人工感。

他說，這項微創手術傷口約7至9公分，不會破壞健康韌帶，對於骨骼保留程度也比傳統全人工膝關節更多，術後兩天便能下床走動及上下樓梯，手術後住院時間也較短，對於尚在工作之患者更友好，年紀較輕或者肌肉 夠強壯的人，術後不須樓梯扶手也能上下樓梯。同時，也把80歲以上的長者在開刀麻醉下的手術風險降至最低。