我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2782萬 破49萬死

加州新病例大減90% 灣區6縣堂食有望重開

假牙清潔不完全 老翁口腔灼燒、驚長白斑

記者陳斯穎／綜合報導
榮總新竹分院牙科醫師王薏雯指出，老翁假牙清潔狀況不佳，導致口腔念珠菌感染。（圖：榮總新竹分院提供）
榮總新竹分院牙科醫師王薏雯指出，老翁假牙清潔狀況不佳，導致口腔念珠菌感染。（圖：榮總新竹分院提供）

一名75歲老翁佩戴假牙多年，日前口腔一直有灼燒感，口內也發現許多白色斑塊，經牙科醫師檢查發現是「口腔念珠菌」感染；原來老翁進食後沒有取下清潔假牙的習慣，且常常戴著假牙睡覺。老翁經兩周抗黴菌藥物治療，以及加強清潔活動假牙後，灼燒感已改善恢復健康。

台北榮總新竹分院牙科醫師王薏雯表示，口腔念珠菌症多為白色念珠菌的伺機性感染，白色念珠菌是一種真菌，為口腔黏膜中的正常菌叢，當患者免疫力低下或正常菌叢的平衡被打破，白色念珠菌大量增生形成白色斑塊，或導致黏膜脆弱出現紅色變化，症狀常為刺刺痛痛的灼燒感、容易口乾、不能吃太燙的食物等。

此外，活動假牙與口腔黏膜接觸的時間頗長，若清潔狀況不佳，也容易導致口腔念珠菌感染，使得假牙覆蓋底下之黏膜呈現紅色的變化，稱為「義齒性口炎」。

王薏雯也指出，除了年長者不良的口腔衛生或不乾淨的假牙、矯正器，長期服用抗生素，有嚴重腎臟病、癌症糖尿病、肝硬化、愛滋病、器官移植等免疫功能不佳，都是可能造成口腔念珠菌的潛在原因。

王薏雯提醒，正確的口腔清潔與每天正確清潔假牙，配合均衡的營養提升免疫力，並且定期口腔檢查，才能避免口腔念珠菌的感染。

免疫力 癌症 糖尿病

上一則

頭暈無力是中風前兆？小心頸動脈阻塞

下一則

長輩牙口不好該怎麼吃？ 營養師推薦健康菜餚

延伸閱讀

女嬰口腔爛、手腳起紅疹 原來被傳染腸病毒

女嬰口腔爛、手腳起紅疹 原來被傳染腸病毒
改善咬合 年紀大也可牙齒矯正

改善咬合 年紀大也可牙齒矯正
老人防噎到 醫師：餐前記得做口腔暖身動作

老人防噎到 醫師：餐前記得做口腔暖身動作
長者也要做牙齒矯正？牙醫師解惑

長者也要做牙齒矯正？牙醫師解惑

熱門新聞

頻尿不只是會影響睡眠品質，更可能是身體出現警訊的徵兆。圖片來源／ingimage

半夜上幾次廁所？2次以上 可能是這些疾病警訊

2021-02-14 16:19
不同於傳統的其他病毒疫苗或流感疫苗，新冠疫苗使用的是信使RNA疫苗。(美聯社)

新冠疫苗在體內 會起哪些作用？

2021-02-10 09:00
美國新冠病毒的疫苗，均使用mRNA疫苗，而非傳統滅活或減毒型流感疫苗。(美聯社)

注射疫苗 是否會使您感染新冠病毒？

2021-02-16 10:47
很多人會吃香蕉減重。（記者胡蓬生／攝影）

吃香蕉減肥 要選不成熟青蕉

2021-02-14 01:00

想增強免疫力 多吃7種營養素食物 維生素、鋅不可缺

2021-02-10 02:05
冬季運動宜遲不宜早（本報資料照片）

天氣變冷 這5件事…千萬別做！

2021-02-15 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾

下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾
未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證

未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證
華郵：就算疫情結束 數百萬工作也將從此消失

華郵：就算疫情結束 數百萬工作也將從此消失
紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪

紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪
涉「勾結外國勢力」助李宇軒潛逃台灣 黎智英再度被捕

涉「勾結外國勢力」助李宇軒潛逃台灣 黎智英再度被捕