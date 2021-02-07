要合適、要合理、要正確…長者運動 千萬別逞強

老年人運動貴在堅持，切不可逞強，循序漸進即可。要知道，運動是為了強身健體而不是給身體造成負擔。（本報資料照片）

老年人由於身體機能退化，多多少少會有一些慢性病。不少人長者選擇以運動的方式強身健體。運動鍛鍊對長者來說本是件好事，但近期天氣越來越冷，考慮到冬季天氣特點以及長者身體機能，做運動時更加需要注意防護，避免對身體造成損傷。

建議長者根據自身的健康狀況，選擇合適的運動項目，循序漸進地開展運動，這樣不僅能保證運動效果，還能避免運動損傷。

文匯報報導，為了幫助長者群眾更好地開展運動，上海市第一康復醫院中醫康復科醫師丁文芳列出以下六點注意事項：

運動強度→要適中

長者要注意，運動量與運動頻率、強度、時間有關。運動量過小，往往達不到健身 的目的；但運動量過大，身體又會吃不消，所以掌握好運動量和強度至關重要。

一般情況下，推薦長者運動強度適中為宜，以運動至微微出汗的程度為合適，在個人體能的基礎上漸漸增加，千萬不能認為越累越好。這裡提供一個簡易的方法檢驗強度是否合適，即運動停止後迅速測量脈搏，「脈搏+年齡小於或等於170」，說明強度合適。

運動項目→要合適

遵循「因人而異，量力而行」的原則，長者可依據自己的喜好，選擇輕鬆柔和的運動，避免過於劇烈的運動。

喜歡舞蹈、不喜歡機械化動作的長者可以選擇體操、交際舞；喜歡戶外運動的朋友可以選擇健走、騎腳踏車；喜歡集體運動的可以選擇網球、籃球。同時，有基礎疾病的老年朋友應該根據自身情況放棄不適合自己的運動，如有膝關節疼痛問題者應避免太極拳、慢跑、爬山、騎腳踏車等項目。

運動頻率→要合理

以每周三至五次、每次30分鐘左右的運動頻率為合理，要注意運動前應該有10分鐘左右的熱身時間，運動後也要及時放鬆拉伸。運動前後應注意身體保暖，運動中不隨意減少衣物，避免感冒。

運動時間→要正確

早晨為陽氣上升之時，適合運動，但是要關注天空氣指數 是否適合運動；若要傍晚健身，要避開飯前半小時、飯後一小時、睡覺前一小時內運動。

另外，長者在運動前可適當補充能量；在運動中若出現頭暈、胸痛、心悸、臉色蒼白，益汗等情況時，應立即停止運動；運動後不宜暴飲止渴，不宜大量吃糖，不宜飲酒除乏，不宜吸菸解疲，動後不宜立即坐下休息，不宜馬上洗浴。

運動期間要均衡飲食，補充高質量蛋白，綠色蔬菜等。

每天搓搓搓→健康好好好

除了運動，經常搓手、搓臉、搓腳也對身體健康非常有益。

搓手：一方面，雙手拇指的根部在醫學上稱為「大魚際」，是治療呼吸道病症的有效部位，該處脈穴豐富，刺激它能促進血液循環，流通經絡，增強上呼吸道抵禦感冒病毒侵襲的免疫能力。另一方面，雙手磨擦生熱不僅增加局部溫度，還能加速血液循環，從根本上預防凍傷和凍瘡。

搓臉：搓臉可使面部血液循環加快，表情肌和麵神經都得到活動和滋養，防止面神經炎、視力減退。作用在眼周時，不僅緩解視力疲勞，也會使視神經的活力增強，而減緩眼睛的退行性病變。作用在鼻腔時，可防止鼻腔過於乾燥，有效預防感冒。

搓腳：每天堅持搓腳心，能起到補腦益腎，益智安神、活血通絡的療效，同時可預防感冒。搓腳心有以下幾種方法：

首先是乾搓：左手提住左腳背前部，用右手沿腳心上下搓100次，達到腳心發熱，搓的力度大小要以自己舒適為宜。

其次是濕搓：把腳放在溫水盆中，泡到發紅，再按第一種辦法搓。

最後是酒搓：倒半兩白酒在杯中，搓腳前手蘸一點白酒，槎乾了再蘸一下，按第一種辦法兩腳心各搓100次。

老年人運動貴在堅持，切不可逞強，循序漸進即可。要知道，運動是為了強身健體而不是給身體造成負擔，因此當運動後，老人感受到食慾增加、睡眠改善、血壓 正常，則說明運動量是適宜的，反之則應根據情況及時調整。