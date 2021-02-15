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農婦罹退化性關節炎 手指變形痛3年

趙容萱
醫師梁耕維說明，動脈注射治療以極細導管置入手腕動脈注入藥物，去除指間關節新生血管，改善疼痛。（記者趙容萱／攝影）
醫師梁耕維說明，動脈注射治療以極細導管置入手腕動脈注入藥物，去除指間關節新生血管，改善疼痛。（記者趙容萱／攝影）

台灣南投縣種水果的54歲郭姓婦人因長期務農、採摘水果，手指活動負荷過重，三年前手腫脹、疼痛，診所開的消炎止痛藥，因擔心會有副作用，只有痛到難以忍受才吃，導致手指逐漸變形，痛到難以採摘水果，工作大受影響，三個月前在中山醫學大學附設醫院就醫，確診罹退化性手指關節炎，經該院醫學影像部醫師梁耕維評估，接受動脈注射療法後，疼痛、腫脹消失，手指也變靈活，如今開心復工

梁耕維說明，近期研究發現，慢性關節炎的疼痛與異常新生微血管密切相關。這些異常微血管會帶來發炎細胞與細小神經生成，產生關節腫脹及慢性疼痛。建議患者，退化性關節炎治療後仍可能復發，應調整平時手指使用習慣，才能長保手指健康。例如避免手部重複性精細、用力的動作，如抓握、扭轉、提重物等，搭配動作調整，讓前臂、肩膀等大關節做較費力的工作，或以協助器具減少手指小關節負擔。

他指出，隨著高齡化社會的來臨，退化性關節炎也成為常見的生活困擾，尤其是長期從事重複性手指用力的工作女性，如美髮業、老師或家庭主婦等隨著更年期到來，女性荷爾蒙減少，保護關節的因子降低，加上運動過度，膝蓋、髖關節、腰椎之外，手指關節也是退化性關節炎的好發位置。

郭姓婦人表示，她擔心止痛藥吃多不好，只有痛得厲害才吃，結果手指變形，連平常洗頭髮、擰毛巾、開瓶蓋都無法順利完成，常痛到晚上睡不著，經接受動脈注射療法後，第一次七八分痛降到一二分，第二次療程後不會痛，至今沒有復發。她現在工作量減低、用輔具，也做手指頭伸展運動保養。

梁耕維說明，動脈注射治療以極細導管置入手腕動脈注入藥物，去除指間關節新生血管，改善疼痛，為門診治療，不用住院，藥物需自費。

台灣 復工

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