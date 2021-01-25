3技巧+3密碼 助長輩開心動起來

銀髮族除了伸展運動外，還應加入有氧、肌力、平衡等運動。圖為長者在公園內運動。(本報資料照片)

運動好處多，能幫助肌肉生長、預防癌症 、減緩大腦退化，還能使心情愉悅，重點是成本很低，可說是促進身心健康的最佳良藥。愛迪樂健康促進團隊創辦人、職能治療師鍾孟修提醒，要達到好的運動效益，必須夠喘且夠痠才行。

把握每周531原則

鍾孟修對長輩的運動建議是「531」：一周運動5天，每一次運動30分鐘。此外，每周也要做2次肌力運動，每次執行約30分鐘。

但要建立起運動習慣，很多人不是說做就能做得到，更何況是長期不習慣運動的長輩。如何讓長輩開心且自主地做運動呢？鍾孟修說，只要適當靠著三大元素——「人」、「環境」、「活動」，就有機會提升長輩投入運動的動機，愈動愈快樂。

找回以前愛的運動

鍾孟修解釋，「人」的元素指的是找到長輩過去喜歡從事的運動，並配合適當的稱讚或獎勵，才有較大的動機去執行。這對失智 症長輩也具懷舊治療的作用。

但長輩隨年齡增長，適合運動的強度也不同。鍾孟修舉例，若長輩以前愛打籃球，現在則可鼓勵學打桌球或羽球，強度較低，也可增加新鮮感。

公園運動優於客廳

「環境」的元素則是指適合運動的場所，例如公園優於客廳，客廳優於臥室。鍾孟修解釋，公園能曬到陽光，可以增加神經生長素分泌並改善情緒；若戶外天氣不好，比起用來休息的臥室，在客廳運動更佳。

而「環境」的元素也包含家屬或照顧者的參與。鍾孟修說，有些家屬或照顧者規定長輩運動，卻只在旁邊「動嘴」沒跟著動起來，建議陪伴長輩一起運動。

兼顧有氧肌力伸展

至於「活動」的元素則是指有氧、肌力、平衡、伸展等運動都要做，盡可能不偏廢。

鍾孟修說，許多長輩只做伸展運動，但這運動量很有限。若能加入有氧、上下肢肌力和平衡運動，並漸進性增加運動強度，不只運動選項多元，不會無聊，也較無挫折感，還有助提升長輩的生活功能，預防跌倒及肌少症，優點多多。

邊唱邊動訓練大腦

不少家屬煩惱，若長輩行動不便，例如因中風 而身體偏癱，是否就得放棄運動？鍾孟修可不這麼認為。

他建議用「邊動邊說」的技巧做大腦體操（Cognicise），例如用手指比出一連串數字，同時配合嘴巴數數，可喊一樣或不一樣的數字，帶領運動的人可靈活變化規則，不僅有趣也能刺激大腦，「長輩慢半拍沒關係，願意動就不錯。」

大腦體操適合團體運動，且有很多種訓練方式，一邊運動一邊唱歌也算是一種，因為大腦必須回想歌詞。「若不善唱歌，一邊運動一邊聊天也行。」

如果長輩抗拒運動怎麼辦？鍾孟修建議，技巧性地問出長輩拒絕運動的原因，有時換個環境或搭配口頭鼓勵，還是有幫助的。他提醒，運動時要適時補充水分，長輩少了口乾舌燥，運動配合度也會跟著提升。