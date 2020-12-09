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老人只吃粥、缺少蛋白質 小心肌少症

吳亮賢
長者長期以清粥配小菜為正餐，要小心蛋白質不足造成肌肉量流失。（本報資料照片）
長者長期以清粥配小菜為正餐，要小心蛋白質不足造成肌肉量流失。（本報資料照片）

●不少長者習慣以清粥配小菜為正餐，鮮少攝取蛋白質，長期下來，恐造成肌肉量流失、肌力衰退，肌少症悄悄上身，除了身體無力、精神疲倦，嚴重還可能導致失能，死亡率提高。台北慈濟醫院營養師郭柏良提醒，若要遠離肌少症，需注意日常飲食中蛋白質的攝取，其中又以植物性蛋白較佳，若牙口不佳必須吃粥者，則建議以豆漿代替水煮粥。

郭柏良表示，老年人的BMI值介於27至30有較高的存活率及較佳的營養與健康狀況，但許多年長者卻因擔心肥胖三高、腎臟疾病，飲食以蔬食為主，或是因牙口不好只喝粥或補湯，這時如果缺乏豆類攝取，容易導致蛋白質攝取不足，長期下來，除易出現頭髮枯黃、皮膚乾癟、抵抗力下降、血壓降低、心跳過慢、水腫等問題，更可能罹患肌少症。

肌少症除影響日常生活，手腳無力、行動越漸困難，容易反覆跌倒，還會大幅增加失能危機。郭柏良表示，預防肌少症，最有效方法是透過飲食及運動，以能訓練肌力的阻抗運動為主，如彈力帶運動或健走等，但最重要的仍是攝取足量蛋白質。

郭柏良建議，相較動物性蛋白質，植物性蛋白質少了膽固醇和飽和脂肪酸，可延緩腎功能惡化、改善肝功能，以及預防心血管疾病、痛風；若牙口不好的年長者，可用豆漿代替水煮粥，除較清粥多了蛋白質，也因稠度增加，能減少嗆咳風險。

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