感冒沒有萬靈丹 補水之外還要避「雷」

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醫師提醒，維他命C無法直接治癒感冒，但規律攝取有助略微縮短病程；示意圖。（圖／1...
醫師提醒，維他命C無法直接治癒感冒，但規律攝取有助略微縮短病程；示意圖。（圖／123RF）

●溫差變化大時容易感冒，適切的飲食能加速恢復。有人狂喝維他命C，有人堅持不能吃冰、不能喝牛奶，也有人感冒時只敢喝白粥。但醫師指出，感冒飲食其實沒有「萬靈菜單」，而是要依照症狀、疾病種類與身體狀況調整；除了補充水分與營養，避開錯誤飲食習慣同樣重要。

醫師建議，感冒期間應均衡攝取以下四大類食物提升免疫力，有助康復。

•蛋白質（修復系統原料）： 美國營養與飲食學會（Academy of Nutrition and Dietetics）指出，身體對抗感染時蛋白質需求量會提高。適合食用雞蛋、豆腐、豆漿或優格；若食慾不佳，可優先選擇豆腐湯等易吞嚥食物。

•水分與電解質（避免脫水）： 發燒、流汗與流鼻水會加速水分流失。根據Mayo Clinic建議，應多補充水分、清湯、電解質飲品或溫熱茶飲。

•含維生素C水果（輔助免疫）： 芭樂、奇異果、柑橘類及草莓皆是優質來源。美國國家衛生研究院提醒，維他命C非特效藥，無法直接治癒感冒，但規律攝取有助略微縮短病程。

•溫熱食物（緩解不適）： 哈佛醫學院指出，熱湯、稀飯、味噌湯或薑茶等溫熱液體，有助緩解鼻塞、減輕喉嚨刺激並增加鼻腔分泌物流動。

在復原期間也有四大飲食禁忌需要注意：

•高糖食物別吃太多： 甜食可能刺激喉嚨分泌物增加，高糖飲食也易引發身體發炎。感冒期間應減少含糖飲料、蛋糕甜點與手搖飲。

•酒精會影響恢復： 克里夫蘭診所（Cleveland Clinic）指出，酒精會加重身體脫水、影響睡眠並干擾免疫功能，若與感冒藥共同服用更會加重肝臟負擔。

•太油、太辣食物可能刺激症狀： 重油高辣易刺激喉嚨、加重咳嗽，甚至引發胃食道逆流。

•咖啡因別攝取過量： 雖可適量飲用咖啡，但若伴隨發燒、心悸、睡眠不佳或脫水症狀，則不建議大量攝取咖啡或能量飲料。

針對不同的感冒症狀，飲食著重點也有所區別。若咳嗽明顯，應避免炸、辣與過甜食物，世界衛生組織（WHO）與多項研究指出，蜂蜜有助緩解夜間咳嗽（但1歲以下嬰兒絕對不可食用）；喉嚨痛時則以柔軟、溫熱食物（如布丁、優格、稀飯）為主，醫師表示，適量冰品可暫時麻痺疼痛，真正該避免的是過燙、過辣或太硬的食物；至於流鼻水、鼻塞，美國胸腔醫學會研究指出，熱湯的蒸氣與溫熱飲品能幫助鼻腔分泌物流動。

若區分疾病種類，普通感冒多由鼻病毒引起，飲食重點在於充足水分、均衡營養與充分休息；流感則常伴隨高燒與肌肉痠痛，高燒會加速代謝消耗，因此更需要補充熱量與蛋白質；新冠肺炎易伴隨疲倦與味覺改變，世衛組織建議多補充蛋白質、微量營養素與蔬果，部分長新冠患者也需要較長時間補充營養以恢復肌肉量。

此外，針對坊間常見的保健食品，醫師提醒，維生素C與鋅在感冒初期補充可能略微縮短病程，但過量恐導致腹瀉或影響其他微量元素吸收；而益生菌與維生素D則較偏向日常保養，無法立即見效。民眾若出現高燒不退、呼吸困難等嚴重症狀，仍應盡速就醫，而非只依賴保健食品。

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