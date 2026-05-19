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不只染燙…頭髮固定分線也傷頭皮 改善4步驟防掉髮受損

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長期固定分線造成的頭皮日曬，可能對髮質與頭皮健康帶來嚴重傷害，可透過改變分線方式...
長期固定分線造成的頭皮日曬，可能對髮質與頭皮健康帶來嚴重傷害，可透過改變分線方式可有效減少頭皮紫外線傷害；示意圖。（圖／123RF）

隨著天氣逐漸變熱，陽光也愈來愈強烈，這個季節特別需要注意不只皮膚曬傷，還有「頭皮曬傷」。日本人氣髮廊MINX總監八木花子指出，長期固定分線造成的頭皮日曬，可能對髮質與頭皮健康帶來嚴重傷害。她分享了尤其針對4、50歲女性的頭皮防曬對策和改善方法。

八木表示，很多人會在意肌膚曬傷，但這個時期，其實也必須注意頭皮曬傷。尤其是平常總是把頭髮分得很整齊、固定同一條分線的人，更要小心，因為分線部位會直接曬到太陽。

八木指出，平常沒曬到太陽、健康的頭皮其實會呈現偏藍白色；但長期固定分線的位置會呈現有點泛黃，如果一直在同一個地方分線，那個部位的頭皮就會持續被曬傷、受損。當頭皮受到傷害後，從那裡長出的頭髮可能會變細，甚至加速掉髮。

改善固定分線 簡單4步驟

八木表示盡量不要每天固定同一個分線，還有最好把分線改成鋸齒狀。但很多人的頭髮還是會自然分回原本的位置，所以要先把頭髮弄濕，再用吹風機徹底吹整，把原本的分線習慣修正掉。

1.先用水把分線附近弄濕，不是只弄濕髮尾，而是要把髮根徹底弄濕。

2.用吹風機把頭髮往上撥著吹乾，頭髮可以一下往右撥、一下往左撥，把原本固定的分線習慣打散。

3.用梳子尾端把分線畫成鋸齒狀，在和平常不同的位置，用尖尾梳的尾端畫出鋸齒狀分線。

4.如果分線容易跑掉，可一邊用手壓住、一邊噴定型噴霧。

改變分線位置、避免出現「整齊裂開式分線」，就能幫助頭皮減少紫外線傷害。透過改變分線、不要讓頭髮固定明顯分開，能有效保護頭皮免受紫外線傷害。

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