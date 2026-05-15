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感染漢他病毒早期症狀像感冒 發燒要小心

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漢他病毒出血熱併腎症候群，典型症狀為突發高燒、下背痛等，大部分的死亡案例出現在低...
漢他病毒出血熱併腎症候群，典型症狀為突發高燒、下背痛等，大部分的死亡案例出現在低血壓期或寡尿期；示意圖。（圖／123RF）

●感染漢他病毒會有什麼症狀，該如何預防，認識漢他病毒傳播相關資訊，可一起防範漢他病毒擴散。

漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，在自然界的傳播宿主為鼠類等齧齒類動物，人類吸入或接觸遭帶有漢他病毒鼠類排泄物或分泌物（包括糞便、尿液、唾液）汙染之塵土、物體，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染的風險。此外，在處理或捕捉齧齒類動物、進入密閉不通風的房屋或車輛及有明顯鼠類出沒的倉庫等環境，也會增加感染風險。

感染漢他病毒後，依其臨床症狀及病程可區分成兩群：

1.漢他病毒出血熱併腎症候群：

典型症狀為突發高燒、下背痛、皮膚或黏膜出血、腎臟功能異常等。依照臨床病程可區分為發燒期、低血壓期、寡尿期、多尿期、恢復期，各時期會有相互重疊情形。致死率為5-15%，大部分的死亡案例出現在低血壓期或寡尿期。

2.漢他病毒肺症候群：

典型症狀為發燒、肌肉痛、腸胃不適、咳嗽或呼吸急促，後續可能導致呼吸窘迫及低血壓等。依照臨床病程可區分為前驅／發燒期、心肺期、恢復期。致死率高達35-50%，存活者大多可恢復健康，少數個案留有肺功能缺損的後遺症。

台灣胸腔科醫師蘇一峰之前就曾在臉書提醒，如果病情惡化至出現「大白肺肺炎」時，大概有8、9成的機率會死亡，他提醒，65歲以上老人、具慢性病史或糖尿病史、心肺肝腎疾病史、免疫力差者，都屬於漢他病毒的高危險族群，如果出現感冒、發燒等症狀，不應輕忽。

根據台灣三總衛教資料指出，漢他病毒的先前症狀有可能在感染之後五天到三周之間出現。早期的症狀確實「像感冒」因而很難判別，常常被忽視。因此相反而言，如也有出疹、喉嚨痛及耳朵痛等症狀，就初步判斷應該不是漢他病毒肺症候群典型的症狀，根據這些症狀可以排除漢他病毒感染。

台灣奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金也在臉書發文提醒，防範鼠媒疾病的的關鍵並非防止被咬，而是接觸到老鼠的「排泄物」。易開罐飲料若存放於倉庫或環境不潔處，遭帶有漢他病毒的老鼠尿液或糞便汙染，直接對嘴飲用也可能有感染風險。很多人易開罐飲料買來就直接喝，或買回家就直接放食物櫃或冰箱。陳志金建議，易開罐飲料飲用前，務必先清洗罐口。

人類是漢他病毒症候群的易感族群，目前已有一些病例傳出，但感染之後臨床表現嚴重程度視個人免疫力、感染病毒型別等因素所影響，所以大家不用太恐慌，做好環境清潔更重要，若疑似感染，不要輕忽，盡快就醫，並於就診時主動告知醫師相關動物接觸史（尤其是鼠類）及旅遊史等訊息，即時獲得妥適治療就能保命。（元氣網）

專家提醒，漢他病毒最典型的風險不是被老鼠咬，而是接觸或吸入老鼠糞尿。(路透)
專家提醒，漢他病毒最典型的風險不是被老鼠咬，而是接觸或吸入老鼠糞尿。(路透)

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