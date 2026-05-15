預防鼠患3原則 不讓來、不讓住、不讓吃

避免鼠類築窩或在室外藏匿．居住環境應清除建物四周的草叢、灌木、雜物等；示意圖。（圖／123RF）

●台灣衛福部疾管署說明，預防漢他病毒症候群最有效方法就是防鼠。而最有效的防鼠方式，是落實三不原則：「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」。

三不原則包括：封住生活環境中的孔洞或縫隙，避免老鼠入侵；時常注意環境清潔，避免老鼠築窩；食品、廚餘、寵物 飼料及垃圾妥善封存，避免鼠類覓食。

疾管署提醒，若環境中已有老鼠出沒痕跡，進行環境清理工作時，應戴口罩、塑膠手套及塑膠鞋套，並將市售漂白水以1:9稀釋成消毒液，潑灑在可能被汙染的環境，5分鐘後再行清理，並於工作完畢時以肥皂徹底清洗雙手。

疾管署發言人曾淑慧表示，感染漢他病毒後的狀況，受個人免疫力與病毒型別影響，每個人會不一樣，有的人幾乎沒有症狀或非常輕微，有些人則會演變成「漢他病毒症候群」。

疾管署說明，漢他病毒症候群潛伏期通常約為2至4周，會出現發燒、肌肉痛、咳嗽或呼吸急促、腎臟功能異常等症狀。

曾淑慧指出，現在老鼠藥主要是影響老鼠的凝血功能，造成老鼠出血不止而死亡，目前有些研究也顯示市面上有些殺鼠藥物已經產生抗藥性。若老鼠因抗藥性沒有被有效殺死，身上又帶有漢他病毒，確實有可能繼續感染人類。

此外，老鼠所隱含的其他疾病傳播風險有哪些？

台灣新光醫院感染科醫師黃建賢說明，老鼠的唾液、爪子上和大小便等分泌物，都可能藏有漢他病毒和鉤端螺旋體等病原體。此外，老鼠身上若帶有跳蚤，還有可能傳播黑死病、地方性斑疹傷寒等疾病。

其中，感染鉤端螺旋體可能引發「鉤端螺旋體病」。疾管署資料指出，其為最常見的人畜共通傳染病之一，易發生於經常接觸可能受感染動物排泄物汙染的水源，或屠體組織之工作者；洪水氾濫後因人與受汙染水源及土壤接觸機會增加，也常見爆發性流行。

感染鉤端螺旋體，若嚴重可能進展至多重器官衰竭或死亡，致死率約5%至15%；出現肺出血症狀的感染者，其致死率則達50%至70%。

黃建賢指出，因其病原是細菌，只要正確使用抗生素，治療較沒有問題。（中央社）