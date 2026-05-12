長期用口呼吸恐失智、喪命 醫師教你1招緩解鼻塞

醫師提醒，鼻塞可能導致聽力下降和中耳炎等健康問題，可用溫熱毛巾有效改善鼻塞和鼻乾的情況；示意圖。（圖／123RF）

隨著年齡增長，想要維持健康，關鍵可能就在「呼吸方式」與「鼻子健康」。耳鼻喉科醫師指出，若長期用口呼吸，細菌更容易進入體內，嚴重時甚至可能導致失智症 或危及生命的疾病；醫師也針對鼻塞提出一種簡單可行的改善方法，用溫毛巾即可改善。

日本 耳鼻喉科醫師木村至信表示：「有口呼吸習慣的人要特別注意。這會讓細菌更容易進入體內，最嚴重甚至可能導致失智症或危及生命的疾病。」

理想的呼吸方式是「鼻呼吸」，當以鼻子慢慢呼吸時，呼吸會變深，副交感神經較容易被啟動，進而降低壓力、讓身心放鬆。因此，除非特殊情況，應盡量用鼻子呼吸。

口腔乾燥 蛀牙、牙周病風險高

但如果鼻塞或流鼻水，吸氣變困難，就會不自覺張口呼吸，導致副交感神經難以發揮作用。此外，口呼吸會讓病毒無法經由鼻毛這層過濾直接進入體內，因此更容易感冒。

空氣經口腔進入，也容易導致口乾（口腔乾燥）。當唾液減少，會增加蛀牙與牙周病風險，口腔細菌增生還會造成口臭。這些細菌若進入體內深處，甚至可能引發肺炎或心肌梗塞。

若長期鼻塞或吸鼻涕，還會提高中耳炎風險。鼻子與耳朵之間由耳咽管相連，若鼻腔發炎或分泌物增加，可能堵塞這條通道。

當耳咽管內空氣減少，鼓膜後方容易積液或讓細菌入侵，進而引發中耳炎。尤其是耳咽管較短的兒童，更容易發生。

長期鼻塞若放任不管，可能引發暈眩、聽力下降與耳鳴，原因在於耳咽管無法正常開啟。若鼻塞持續，應就醫找出原因。

嗅覺下降 罹阿茲海默機率增

鼻部狀況不佳會影響嗅覺，而嗅覺下降是失智症的風險因子之一。因為負責嗅覺的腦區，與掌管記憶與情緒的海馬迴、杏仁核密切相關。此外，阿茲海默症早期就會在嗅覺相關腦區出現異常蛋白（如類澱粉蛋白）堆積。也就是說，鼻子狀況不好，可能增加罹患阿茲海默症的風險。

若有副鼻竇炎（慢性鼻竇炎），體內會增加發炎物質（細胞激素），透過血液影響腦部，可能引發神經發炎與認知功能下降。

睡眠呼吸中止 影響認知功能

另外，鼻部問題也可能引發睡眠呼吸中止症或降低睡眠品質，導致腦細胞活性下降，進一步影響認知功能。

鼻塞會影響聲音的共鳴，使聲音變得悶悶的或出現鼻音。若鼻水倒流（後鼻漏），會刺激喉嚨與聲帶，引發慢性發炎或咳嗽。長期下來會增加聲帶負擔，使聲音沙啞。此外，口呼吸會讓喉嚨與聲帶乾燥，降低潤滑度，增加受傷與發炎風險，甚至提高聲帶息肉的可能性。

70歲以上若出現打噴嚏、流鼻水或鼻塞，可能是「過敏性鼻炎（血管運動性鼻炎）」，其原因包含溫差、濕度、氣味或化學物質刺激。雖然症狀類似過敏性鼻炎，但不涉及過敏原或免疫反應，因此檢查IgE抗體通常不會異常。

另外，若年長後出現黏稠鼻水持續不止，很可能是副鼻竇炎。隨著年齡增長，鼻黏膜變弱、擤鼻能力下降，更容易感冒，而長期感冒可能引發副鼻竇炎。

副鼻竇炎本就不易痊癒，高齡者更容易慢性化與重症化，副鼻竇炎會降低嗅覺，而嗅覺對腦部活化非常重要。若長期嗅覺遲鈍，可能導致失智症發生或惡化。嗅覺下降也會降低飲食樂趣，進一步影響腦部活性。

慢性副鼻竇炎 恐引發腦膜炎

更嚴重的是，慢性副鼻竇炎可能引發腦膜炎或敗血症。腦膜炎是腦與脊髓外層發炎的疾病；敗血症則是感染引發全身失控性發炎，會損害心臟、肺臟與腎臟，可能致命。

針對鼻塞與鼻乾，木村醫師建議「鼻部熱敷法」，這是一種鼻部溫熱療法，可幫助緩解鼻塞。首先將毛巾充分沾濕後擰乾，加熱至約攝氏43度（微熱偏燙）；接著將毛巾覆蓋臉部，用鼻子深吸氣，吐氣時移開毛巾，再重複。熱敷期間搭配按壓副鼻竇穴位效果更佳。