我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

學者撰文談中國「美國斬殺線」敘事 稱是危險情緒

NBA／詹姆斯領軍反撲白忙 湖人遭橫掃 雷霆晉西區決賽

長期用口呼吸恐失智、喪命 醫師教你1招緩解鼻塞

元氣網
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師提醒，鼻塞可能導致聽力下降和中耳炎等健康問題，可用溫熱毛巾有效改善鼻塞和鼻乾...
醫師提醒，鼻塞可能導致聽力下降和中耳炎等健康問題，可用溫熱毛巾有效改善鼻塞和鼻乾的情況；示意圖。（圖／123RF）

隨著年齡增長，想要維持健康，關鍵可能就在「呼吸方式」與「鼻子健康」。耳鼻喉科醫師指出，若長期用口呼吸，細菌更容易進入體內，嚴重時甚至可能導致失智症或危及生命的疾病；醫師也針對鼻塞提出一種簡單可行的改善方法，用溫毛巾即可改善。

日本耳鼻喉科醫師木村至信表示：「有口呼吸習慣的人要特別注意。這會讓細菌更容易進入體內，最嚴重甚至可能導致失智症或危及生命的疾病。」

理想的呼吸方式是「鼻呼吸」，當以鼻子慢慢呼吸時，呼吸會變深，副交感神經較容易被啟動，進而降低壓力、讓身心放鬆。因此，除非特殊情況，應盡量用鼻子呼吸。

口腔乾燥 蛀牙、牙周病風險高

但如果鼻塞或流鼻水，吸氣變困難，就會不自覺張口呼吸，導致副交感神經難以發揮作用。此外，口呼吸會讓病毒無法經由鼻毛這層過濾直接進入體內，因此更容易感冒。

空氣經口腔進入，也容易導致口乾（口腔乾燥）。當唾液減少，會增加蛀牙與牙周病風險，口腔細菌增生還會造成口臭。這些細菌若進入體內深處，甚至可能引發肺炎或心肌梗塞。

若長期鼻塞或吸鼻涕，還會提高中耳炎風險。鼻子與耳朵之間由耳咽管相連，若鼻腔發炎或分泌物增加，可能堵塞這條通道。

當耳咽管內空氣減少，鼓膜後方容易積液或讓細菌入侵，進而引發中耳炎。尤其是耳咽管較短的兒童，更容易發生。

長期鼻塞若放任不管，可能引發暈眩、聽力下降與耳鳴，原因在於耳咽管無法正常開啟。若鼻塞持續，應就醫找出原因。

嗅覺下降 罹阿茲海默機率增

鼻部狀況不佳會影響嗅覺，而嗅覺下降是失智症的風險因子之一。因為負責嗅覺的腦區，與掌管記憶與情緒的海馬迴、杏仁核密切相關。此外，阿茲海默症早期就會在嗅覺相關腦區出現異常蛋白（如類澱粉蛋白）堆積。也就是說，鼻子狀況不好，可能增加罹患阿茲海默症的風險。

若有副鼻竇炎（慢性鼻竇炎），體內會增加發炎物質（細胞激素），透過血液影響腦部，可能引發神經發炎與認知功能下降。

睡眠呼吸中止 影響認知功能

另外，鼻部問題也可能引發睡眠呼吸中止症或降低睡眠品質，導致腦細胞活性下降，進一步影響認知功能。

鼻塞會影響聲音的共鳴，使聲音變得悶悶的或出現鼻音。若鼻水倒流（後鼻漏），會刺激喉嚨與聲帶，引發慢性發炎或咳嗽。長期下來會增加聲帶負擔，使聲音沙啞。此外，口呼吸會讓喉嚨與聲帶乾燥，降低潤滑度，增加受傷與發炎風險，甚至提高聲帶息肉的可能性。

70歲以上若出現打噴嚏、流鼻水或鼻塞，可能是「過敏性鼻炎（血管運動性鼻炎）」，其原因包含溫差、濕度、氣味或化學物質刺激。雖然症狀類似過敏性鼻炎，但不涉及過敏原或免疫反應，因此檢查IgE抗體通常不會異常。

另外，若年長後出現黏稠鼻水持續不止，很可能是副鼻竇炎。隨著年齡增長，鼻黏膜變弱、擤鼻能力下降，更容易感冒，而長期感冒可能引發副鼻竇炎。

副鼻竇炎本就不易痊癒，高齡者更容易慢性化與重症化，副鼻竇炎會降低嗅覺，而嗅覺對腦部活化非常重要。若長期嗅覺遲鈍，可能導致失智症發生或惡化。嗅覺下降也會降低飲食樂趣，進一步影響腦部活性。

慢性副鼻竇炎 恐引發腦膜炎

更嚴重的是，慢性副鼻竇炎可能引發腦膜炎或敗血症。腦膜炎是腦與脊髓外層發炎的疾病；敗血症則是感染引發全身失控性發炎，會損害心臟、肺臟與腎臟，可能致命。

針對鼻塞與鼻乾，木村醫師建議「鼻部熱敷法」，這是一種鼻部溫熱療法，可幫助緩解鼻塞。首先將毛巾充分沾濕後擰乾，加熱至約攝氏43度（微熱偏燙）；接著將毛巾覆蓋臉部，用鼻子深吸氣，吐氣時移開毛巾，再重複。熱敷期間搭配按壓副鼻竇穴位效果更佳。

日本 失智症

上一則

牙齦流血別輕忽 醫揭5警訊：牙周病嚴重恐掉牙

下一則

看到強光打噴嚏 不是身體異常 「光噴嚏反射」防衛性生理反應

延伸閱讀

鼻塞不只是小毛病 醫：拖久恐影響心血管與發育

鼻塞不只是小毛病 醫：拖久恐影響心血管與發育
身體出現這一細微變化 可能是衰老加速警訊

身體出現這一細微變化 可能是衰老加速警訊
紐約生存手冊／花粉海嘯5月進入高峰 5症狀應及時就醫

紐約生存手冊／花粉海嘯5月進入高峰 5症狀應及時就醫
醫師：停經後骨質快速流失 藥物、保健可降風險

醫師：停經後骨質快速流失 藥物、保健可降風險

熱門新聞

健康的飲食習慣應該要均衡攝取天然原形食物，多吃蔬菜、水果、全穀類和蛋白質，減少加工食品、含糖飲料及飽和脂肪。(圖／123RF)

🎙️想比別人多活9年？先做好這8件事

2026-05-05 09:35
一名女網友表示自己每次上完廁所都會擦到衛生紙完全乾淨，卻發現身邊朋友大多只擦到變淡就停止，讓她相當震驚。衛生紙示意圖。（取材自pexels.com@Алексей Вечерин ）

如廁後擦到全白才乾淨？醫搖頭「屁股會流淚」教正確3步驟

2026-05-06 23:10
腎臟科醫師提醒，海鮮屬於優質蛋白質，但長期食用可能累積重金屬，尤其是大型深海魚；示意圖。（123RF）

6旬男愛吃海鮮竟然腎衰竭 醫揭5大重金屬高風險食物

2026-05-04 04:45
豆腐不只是蛋白質來源，用餐時搭配一杯柳橙汁，維生素C能大幅提升鐵的吸收率。(圖／123RF)

吃肉才能補鐵？這6種「高鐵素食」含量比牛排還高

2026-04-20 02:00
胃潰瘍形成的原因在於胃酸與胃黏膜保護機制失衡，長期壓力、作息不正常等都可能增加胃潰瘍風險。示意圖。（123RF）

吃辣不會得胃潰瘍？ 醫揭胃潰瘍「5大迷思」 喝牛奶養胃其實也錯了

2026-05-08 04:47
醫師提醒，民眾應正確洗手，避免腸病毒、諾羅病毒、流感、新冠病毒感染。（本報資料照片）

酒精也殺不死 醫揭「洗手關鍵5時機」 防病毒、降傳播風險

2026-05-05 04:36

超人氣

更多 >
華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」

華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」
ICE遣返366名中國籍人員 全在這地區「有無犯罪都抓」

ICE遣返366名中國籍人員 全在這地區「有無犯罪都抓」
年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物

年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物
買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路
又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？

又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？