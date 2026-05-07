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銀髮族「植物性飲食」能降失智風險 別忘了吃得健康

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新研究發現，即使是年紀較大才開始著重攝取植物性飲食，也與患阿茲海默症和其他失智症...
新研究發現，即使是年紀較大才開始著重攝取植物性飲食，也與患阿茲海默症和其他失智症的風險降低有關；示意圖。（圖/123RF）

CNN報導，一項最新研究指出，多攝取高品質的植物性食物，如全穀類、蔬菜與水果，其失智風險降低約11%，即使到了50至60歲左右才開始調整飲食模式，仍具有保護作用。不過研究也提醒，不是所有的植物性食物都對健康有益，若以精製澱粉、含糖食品等低品質植物性食物為主，反而可能提高失智風險。

大型研究 追蹤10年

 

上述研究目前已發表於「Neurology」期刊，納入近9萬3千名平均年齡約59歲的成年人，族群涵蓋非裔美國人、日裔美國人、拉丁裔、夏威夷原住民與白人。研究人員在研究開始時收集受試者的飲食習慣，並於10年後再次評估其中約4萬5千人的飲食習慣變化。

研究作者之一、美國夏威夷大學癌症中心人口科學教授Unhee Lim表示，在研究團隊長達10年的追蹤期觀察到，與飲食習慣沒有改變的組別相比，減少不健康飲食的族群罹患阿茲海默症與相關失智症的風險下降；反之，攝取較多不健康植物性食品的組別，罹患失智症的機率則增加約25%。

植物性飲食 2種級別

　

只要以植物來源食物為主，減少肉類、乳製品與蛋等動物性食物的攝取，都能說是「植物性飲食（plant-based diet）」模式。不過，一個人可以自認是素食主義者、完全不吃肉，卻還是吃下大量高糖、高油的加工食品，如冷凍鬆餅、含糖飲料、素漢堡、油炸薯條或精製白醬義大利麵等，雖然都屬於植物來源，但對健康仍然不利。

因此，研究團隊在區分參與者飲食選擇的品質時，也把植物性飲食分為健康和較不健康兩個級別，其中前者包括全穀類、水果、蔬菜、植物油、堅果、豆類，以及茶與咖啡，後者則有精製穀物、果汁、馬鈴薯與添加糖等。

研究團隊指出，真正對大腦有保護效果的，是「健康的植物性食物」。為何部分植物性食物仍被歸為不健康？舉例來說，馬鈴薯富含澱粉，可迅速被轉化為血糖；若再經油炸或加入奶油、大量鹽分調味，更增加熱量與健康負擔。果汁雖然由水果製成，但因為缺乏纖維，果糖進入血液的速度相對快，同樣可能引發血糖波動。

不只護腦 還助環保

研究第一作者、美國夏威夷大學癌症中心Song-Yi Park副教授指出，研究發現，即使是年紀較大才開始著重攝取植物性飲食，也與患阿茲海默症和其他失智症的風險降低有關；同時從研究結果可見，要健康不僅得遵循植物性飲食，還要確保飲食選擇符合一定的品質。

除了認知健康，過去研究也發現，選擇健康的植物性飲食與多項健康益處相關，包括降低糖尿病、心血管疾病及高血壓等疾病風險，風險降幅最高可達68%；相對地，不健康的植物性飲食則可能使上述風險上升達63%。

也有研究表明，減少紅肉攝取、增加全穀類、豆類與多樣蔬果，有助於降低膽固醇與心血管疾病風險。攝取較多全穀類和新鮮蔬果、減少不健康的食物，也觀察到第二型糖尿病的罹病風險呈下降趨勢，同時體重與腰圍也有所改善。2023年一份由EAT-Lancet委員會發布的報告也指出，以植物為主的飲食不僅可降低近三分之一的早逝風險，還有助於降低溫室氣體排放，減少對地球的破壞。

（本文由「健康醫療網」提供，https://www.healthnews.com.tw/

新研究發現，即使是年紀較大才開始著重攝取植物性飲食，也與患阿茲海默症和其他失智症...
新研究發現，即使是年紀較大才開始著重攝取植物性飲食，也與患阿茲海默症和其他失智症的風險降低有關；示意圖。（圖/123RF）

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