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身上長紅痣代表肝不好？ 可能是櫻桃血管瘤

聯合新聞網
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醫師提醒，紅痣的出現與年齡、遺傳以及荷爾蒙變化有關，若紅痣變大或產生潰爛，應儘速...
醫師提醒，紅痣的出現與年齡、遺傳以及荷爾蒙變化有關，若紅痣變大或產生潰爛，應儘速就醫檢查。（本報資料照片）

許多人會發現皮膚上常長出一顆顆像是紅痣、不痛不癢的斑點，有人認為是福氣和長壽的象徵，甚至發現年紀愈大變得愈多。紅痣是老化徵兆嗎？突然長很多是不是代表身體出問題？如何判斷怎樣的情況才需要就醫？

根據香港港安醫院介紹，這類小紅痣的醫學名稱叫「櫻桃血管瘤」（cherry angioma），也稱「老年性血管瘤」。是一種長在皮膚淺層的無症狀紅色痣，一般直徑0.1至1公分不等，有時或會偏藍或紫色。

櫻桃血管瘤通常長在頸、背、手臂或面部等身體軀幹位置，但甚少見於手掌、腳掌和黏膜組織，有些會微微凸起，但只要沒有出現異常或變化，就不會對身體健康構成任何影響，更不需要特別治療。

櫻桃血管瘤成因為何？

大部分櫻桃血管瘤都屬於良性組織，不痛、不癢也不會長大，一般也毋須擔憂或特別處理。至今仍未有確切成因，有研究指或跟遺傳或基因變異有關。

進入30至40歲的族群開始出現紅痣的情況十分普遍，而紅痣數目會隨年紀增多，也有少數個案見於青少年，另外有特殊情況是因懷孕或患惡性腫瘤而突然出現櫻桃血管瘤。

雖然櫻桃血管瘤的形成原因尚無確切的定論，但是普遍認為和以下因素有相關性：

家族遺傳、先天體質

懷孕造成膚質變化：女性因荷爾蒙波動關係而導致

年齡：隨著年紀增長，發生的比例越高、生長數量也越多，75歲以上族群出現櫻桃血管瘤的機會大於75%。

出現這些徵兆要注意

雖說櫻桃血管瘤不會危害健康，但若是皮膚紅痣有以下不尋常變化，應提高警覺：

突然變大或變多：櫻桃血管瘤剛開始約0.1至0.2公分左右，隨著年紀會慢慢增大，可能會超過1公分，要是生長太迅速就要留意。

形狀改變：邊緣出現不規則，或有如葡萄狀般的突起。

潰瘍或出血：若不是自己抓傷弄破，卻出現流血、潰爛等症狀，恐是惡性表現。

微絲血絲增生：紅點附近出現擴散性的紅色血絲狀，像像蜘蛛網向外延展，可能是「蜘蛛狀血管瘤」，不排除是肝硬化前兆。

櫻桃血管瘤是良性增生，通常不需治療。若因影響外觀、頻繁流血想處理，主要處理方法如下，建議尋求專業皮膚科評估。

雷射治療：最常用且熱門的方式，能瞬間破壞血管，約1至2次治療可清除。

冷凍治療：利用液態氮凍死病灶，可能需要多次治療。

電燒處置：利用熱能燒灼血管瘤，但較易留下色素沉澱或疤痕。

手術切除：適合較大（>1公分）的血管瘤，能完全清除但會留下疤痕。

如何減少櫻桃血管瘤增長？可透過日常防曬和攝取抗氧化食物減緩衰老，生理性的櫻桃血管瘤不需預防，但病理性的由肝功能異常引起，要保護肝臟可以從以下幾步做起：

戒酒：酒精會造成許多肝臟的疾病，所以戒酒就能有效預防肝臟造成損傷。

謹慎用藥：避免服用來歷不明的藥物、偏方或草藥造成肝臟損傷。

注射A型、B型肝炎疫苗：避免肝炎病毒造成肝臟損傷。

生活習慣：養成規律用餐與作息，避免熬夜，充足睡眠，飲食均衡。

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