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巴菲特、川普愛可樂炸雞卻長壽 研究揭「1大關鍵」：比飲食更重要

聯合新聞網／即時報導
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有「股神」之稱的波克夏公司董事長巴菲特。（美聯社）
有「股神」之稱的波克夏公司董事長巴菲特。（美聯社）

95歲的「股神」華倫·巴菲特長年維持速食與可樂的飲食，卻依然活躍於職場，顛覆不少人對於長壽關鍵的想法。對此，復健科醫師王思恒引用最新研究顯示，相較於單純重視飲食控制，「人生是否有目標感」才是影響壽命的重要因素之一，甚至可能成為長壽的關鍵指標。

王思恒在臉書發文表示，巴菲特每天早上常到麥當勞購買早餐，搭配可樂食用，且數十年如一日，辦公室內也常備零食與醃製食品。這樣的飲食習慣與一般健康建議有所差異，也讓不少注重養生的人感到困惑。類似情況也出現在年近80歲的唐納·川普身上，他也同樣偏好速食與含糖飲料。

王思恒進一步引用刊登於Psychology and Aging的研究指出，研究團隊追蹤近6000名美國成年人長達23年，透過問卷評估「生活滿意度」與「人生目標感」，並分析其與死亡風險之間的關聯。

結果發現，在排除年齡、性別、教育程度與慢性病等因素後，人生目標感較高者，其死亡風險平均降低約7%；相較之下，單純的生活滿意度對壽命的影響則顯著較弱。研究推測，擁有目標的人更可能主動維持健康行為，並建立穩定的社交與生活結構，進而對長期健康產生正面影響。

王思恒指出，巴菲特至今仍每天投入工作，並非出於經濟需求，而是源於對工作的熱情與興趣，這種強烈的目標感也可能是其維持活力的重要原因。不過王思恒也提醒，飲食控制仍然是很重要的，如果已經身體已經出現問題，再多的目的感也沒有幫助。

另外根據元氣網報導，日本佐賀縣一位高達93歲仍堅守醫療第一線的醫師太田善郎，分享持續工作的意義與長壽的關鍵。太田認為持續工作有助於預防失智。為了刺激大腦，與人交流特別重要；即使沒有收入，只要持續承擔責任，就會產生適度的緊張感，這也能成為生活的動力與意義。

太田也表示，他幾乎不做對身體有害的事，喝酒也控制在約180毫升以內，也不抽菸。平時有散步習慣，平日午休一定會在工作場所附近走一走。此外，定期做完整體檢也很重要，他在75歲時透過體檢發現早期肺癌，再次體會到檢查的重要性。

川普 巴菲特 麥當勞

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