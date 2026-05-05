童年玩「寶可夢」會改變成年腦迴路 情緒越好刻痕越穩

研究指出，從小大量玩「寶可夢」的成年人可練出專屬腦區；圖為2025年6月6日在新澤西州澤西市的自由州立公園，來自世界各地的寶可夢粉絲齊聚。(美聯社)

今年適逢「寶可夢」系列遊戲誕生30週年，全球粉絲紛紛回憶那段守在Game Boy前反覆練功、收服精靈的童年時光。然而，一項發表於頂尖學術期刊「Nature Human Behaviour」的研究指出，那些年大量投入的時間，或許不只留下了美好記憶，還會在大腦深處留下了肉眼看不見的印記。

史丹佛大學研究團隊以功能性磁振造影（fMRI）掃描一群從小大量玩「寶可夢」的成年人，並與幾乎未曾接觸這款遊戲的人進行對比。結果發現，童年期大量接觸寶可夢的受試者，其視覺皮質中出現對寶可夢角色產生專一反應的腦區，且這塊區域在不同人之間的位置高度一致。

研究主持人Jesse Gomez認為，關鍵在於遊戲機制與系統—玩家必須辨認數百種外形相似的寶可夢精靈；而這種高變頻率及高精細度的視覺分辨訓練，正是促使大腦重新分工的核心動力。

研究進一步發現關於大腦發育的重要機制：由於早期Game Boy螢幕極小，角色只佔據玩家視野中央極小的範圍，童年時期這種反覆集中在視野中心的視覺刺激，竟能預測成年後「寶可夢」腦區所在的具體位置。

來自哈佛醫學院的動物實驗也印證這點：大腦視覺皮質若要發展出針對新類別物體的專屬區域，接觸刺激必須從幼年期開始，因為此時大腦的可塑性最強。

而情節記憶，是跟「情緒」綁在一起的。這也表示情節記憶很難做到完全客觀，多少會受到當下情緒的影響。情緒過程越是美好，情節記憶在腦迴路的刻痕就越為穩定，被主觀處理判斷的經驗感受也越正面，這也是為什麼在兒童玩遊戲時要有「優質的互動過程」及「美好的相處經歷」。

台灣台安醫院心身醫學科許正典醫師指出，童年視覺經驗對大腦組織的塑造力遠比我們以為的更深遠；因此提醒家長，對幼兒使用螢幕使用的方式與時間更不能忽視。長時間近距離用眼是造成學童視力快速惡化的高風險因子，並建議落實「3010120」護眼原則，也就是用眼30分鐘休息10分鐘，每日戶外活動至少2小時0螢幕暴露以上時間安排。

許正典醫師表示，數位環境下成長的孩子，完全隔離螢幕已不切實際，但2至5歲兒童每日娛樂性螢幕時間應控制在1小時以內，且內容品質與互動性同樣影響著大腦發展的方向。寶可夢研究帶給家長最實用的啟示，或許是與其糾結孩子究竟該不該接觸3C，不如思考他們接觸的是什麼以及如何接觸，並協助保留足夠的休息與戶外時間，讓正在發育的大腦可以喘息修復和重組塑造。