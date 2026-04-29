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喝越南「蛋咖啡」小心誤食沙門氏菌 恐腹瀉、腹痛、嘔吐

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來自越南的「蛋咖啡」近期在社群媒體掀起熱議，作法是將蛋黃、砂糖與煉乳攪拌後倒入咖啡混合製成，被不少網友形容口感像棉花糖等甜點。不過醫師提醒，蛋黃在製作過程中並未煮熟，可能增加受沙門氏菌污染的風險，孕婦與高齡長者更要特別小心。

福斯新聞（Fox News）報導，蛋咖啡（egg coffee）源自越南，越南語為cà phê trứng，一般認為起源於1940年代的河內，作法是把蛋黃與砂糖、煉乳混合攪拌後，倒入咖啡中，而咖啡及配料的比例則依個人喜好而定，相關的介紹影片在社群媒體引發熱議後，有人大讚「這是世界上最好喝的咖啡」，也有人質疑，把蛋黃加進咖啡很奇怪，甚至直呼「看起來很噁心」。

來自美國喬治亞州的婦產科醫師蘇賈莎瑞迪（Sujatha Reddy, M.D.）表示，製作蛋咖啡時的蛋黃並未完全煮熟，沙門氏菌等致病原可能未被完全消滅，由於沙門氏菌通常須透過加熱烹煮才能被消滅，民眾若誤食後，可能出現腹瀉、腹痛、發燒、噁心與嘔吐等症狀，孕婦與高齡長者更要留意較嚴重併發症

針對如何預防沙門氏菌感染，台灣衛生福利部食品藥物管理署提到，該菌不耐熱，於攝氏60度加熱20分鐘即可被殺滅，因此食品應充分加熱並盡快食用；加熱後的食品也要避免交叉污染，生食與熟食使用的容器、刀具與砧板應分開，不要混用。

此外，民眾處理食品前務必清潔雙手並保持手部衛生，同時要做好環境管理，撲滅或防止鼠、蠅、蟑螂等病媒侵入調理場所，也不要把狗、貓、鳥等動物帶入，垃圾應加蓋並定時清除。食藥署也提醒，若食物已被蒼蠅沾染、過期或腐敗等不潔情況，應直接丟棄，切勿食用。

瑞迪醫師也提到，生蛋與熟蛋的蛋白質品質沒有差別，但食用生蛋可能降低身體吸收部分維生素B群的能力，而煉乳則屬於高熱量食物，民眾也需酌量攝取。

瑞迪醫師表示，如果民眾一定要食用生蛋，較安全的作法是選購經巴氏殺菌法（pasteurized）的雞蛋，不過她也強調，整體來看，相較熟雞蛋，生雞蛋對健康的壞處大於好處。

（本文由「健康醫療網」提供）

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