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名醫抗老4招 失智患者也適合

記者李樹人
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花蓮慈濟醫院長林欣榮分享抗老招式之「大聲唱」，大聲唱自己喜歡的歌，能預防嗆咳與吸...
花蓮慈濟醫院長林欣榮分享抗老招式之「大聲唱」，大聲唱自己喜歡的歌，能預防嗆咳與吸入性肺炎。(圖/花蓮慈濟提供)

看不出已有70歲的台灣花蓮慈濟醫院院長林欣榮分享其親身實踐的抗老秘訣，這四招分別為：淺蹲（練腿力）、交叉步（練平衡）、大步走（啟動重心）與大聲唱（強健喉部肌肉）。這套運動特別適合長者及帕金森氏症患者，有助提升行走穩定性、預防進食嗆咳，協助大眾健康平安活到百歲,。

第一招 淺蹲（蹲馬步）

訓練大腿肌力，林欣榮指出，超高齡長者不需進行深蹲，練習「淺蹲」即可達到強化肌肉的效果。

動作要領：雙腳站穩進行淺蹲，如蹲馬步般，不需蹲得太深。

安全建議：若平衡感較差，可以輕輕扶著一張穩固、沒有輪子的椅子進行練習。

建議次數：早、中、晚各進行100下，應量力而為，中間可適度休息。

核心效益：強化大腿力量，增加走路的穩定度，減少跌倒風險。

第二招 交叉步

訓練平衡感與重心移轉，林欣榮表示，這個動作是為了訓練大腦對肢體的協調性與重心的掌控。

動作要領：抬左腳，右手觸碰左膝蓋，接著抬右腳，左手碰右膝蓋，左右規律交替。

建議次數：早晨進行100至200下。

核心效益：訓練單腳走路時的平衡力量，對預防長者跌倒至關重要。

第三招 大步走（踢正步）

林欣榮建議，帕金森氏症患者或下雨不便外出時，可在室內進行此項練習。

動作要領：手臂自然大幅度擺動，雙腳抬高如踢正步，且重心必須隨著步伐左右移轉，不可只留在中間。

特殊效益：此動作能幫助帕金森氏症患者順利「啟動」行走機制，讓步伐更平穩。

第四招 大聲唱

強化喉部肌肉預防嗆咳，林欣榮指出，許多長者因肌肉退化導致講話小聲、吞嚥困難，甚至進食時容易嗆到，可多練習此招。

動作要領：運用丹田力量大聲唱歌。

核心效益：訓練喉部肌肉變得柔軟且有彈性，使吞嚥更加順暢，預防嗆咳與吸入性肺炎。

常見問題Q&A

問題一：長者膝蓋不好，也可以練習蹲馬步嗎？

林欣榮建議長者只需進行「淺蹲」而非深蹲，重點在於訓練肌肉。若擔心重心不穩，務必手扶穩固家具以策安全。

問題二：帕金森氏症患者走路常卡住（凍結步態），這套運動有幫助嗎？

林欣榮說，有的。特別是「大步走」動作，透過刻意地抬高腳步並左右移動重心，可以幫助巴金森氏症患者克服起步困難，走得更穩,。

問題三：大聲唱歌真的能改善吞嚥嗎？

是的。透過丹田發力的大聲唱歌，就像是喉部肌肉的重量訓練，能維持喉部組織的柔軟度與彈性，進而提升吞嚥安全性，減少喝營養品或進食時嗆到的頻率。

花蓮慈濟醫院長林欣榮示範抗老招式之「淺蹲」，如果擔心平衡不好，可以扶著椅子慢慢蹲...
花蓮慈濟醫院長林欣榮示範抗老招式之「淺蹲」，如果擔心平衡不好，可以扶著椅子慢慢蹲。(圖/花蓮慈濟提供)

花蓮慈濟醫院長林欣榮示範抗老招式之「淺蹲」，早中晚各一百下，即可強化肌肉。(圖/...
花蓮慈濟醫院長林欣榮示範抗老招式之「淺蹲」，早中晚各一百下，即可強化肌肉。(圖/花蓮慈濟提供)

花蓮慈濟醫院長林欣榮示範抗老招式之「交叉步」，可訓練平衡。(圖/花蓮慈濟提供)
花蓮慈濟醫院長林欣榮示範抗老招式之「交叉步」，可訓練平衡。(圖/花蓮慈濟提供)

花蓮慈濟醫院長林欣榮示範抗老招式之「大步走」，早中晚各練習踢正步，手臂自然大幅度...
花蓮慈濟醫院長林欣榮示範抗老招式之「大步走」，早中晚各練習踢正步，手臂自然大幅度擺動，能讓腳步更平穩。(圖/花蓮慈濟提供)

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