我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

未認領財產數十億美元 華人簡單幾步獲「意外之財」

華人移民銀行卡密碼失效、帳戶存款全消失 原因竟是？

這種睡姿是大忌 防「睡眠呼吸中止」醫師教你這樣睡

記者謝進盛／台南即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
睡眠呼吸中止症，「睡姿」是決定呼吸道是否通暢重要分水嶺，醫師建議向左或向右（側睡...
睡眠呼吸中止症，「睡姿」是決定呼吸道是否通暢重要分水嶺，醫師建議向左或向右（側睡），能有效維持呼吸道空間，降低呼吸中止發生頻率。(記者謝進盛／翻攝)

許多民眾飽受白天嗜睡、注意力不集中之苦，檢查後發現多與「睡眠呼吸中止症」有關。醫師強調，除體重外，「睡姿」是決定呼吸道是否通暢關鍵，仰睡更是大忌。

台衛福部新營醫院表示，睡眠呼吸中止症（Sleep Apnea）主要原因為睡覺時上呼吸道塌陷阻塞，導致短暫窒息，核心誘因包括肥胖導致喉嚨脂肪堆積、先天臉部結構狹窄（如小下巴）、扁桃腺過大等，年長、飲酒、吸菸及高血壓患更是高風險族群，男性比率更比女性高。

新營醫院胸腔內科醫師汪政德更提醒，除體重外，「睡姿」是決定呼吸道是否通暢重要關鍵，仰睡更是大忌。

他說明，人體入睡後肌肉放鬆，呼吸道支撐力會下降。向前（仰睡），受重力影響，舌根與軟顎易向後塌陷，導致氣道阻塞，引發嚴重缺氧。而向左或向右（側睡），姿勢能有效維持呼吸道空間，降低呼吸中止發生頻率。

汪政德汪指出，對於部分「姿勢性」患者而言，僅透過睡姿調整（如側睡訓練或使用提醒裝置），就有機會減少阻塞型睡眠呼吸中止症症狀或其對正壓呼吸器（CPAP）依賴。

為提供更精準治療，新營醫院有提供居家睡眠檢測（HSAT）。病患只需帶回小型設備，在宅即可監測，呼吸中止指數（AHI），區分仰、側睡時的發作次數。

此外，還有最低血氧飽和度，評估夜間缺氧嚴重程度。數據顯示，部分中重度患者在調整為側睡後，其 AHI 指數可獲得大幅改善。透過量化數據，能為每位患者量身打造個人化的睡眠建議。

新營醫院院長莊毓民表示，居家睡眠檢測，除可讓病患免除大醫院排隊等待，更能讓民眾及早發現是否有睡眠呼吸中止症，減少可能引發心血管疾病與腦中風風險。呼籲若民眾有打鼾、白天嗜睡、注意力不集中、夜間會嗆醒或咳醒等症狀，可速至醫院胸腔內科、耳鼻喉科、精神科或神經內科門診就醫，由醫師安排相關檢查。

上一則

減重會讓肌肉變少？ 醫：肌肉流失過多易復胖、籲「保肌減脂」

延伸閱讀

嗜睡、注意力不集中…睡覺選對「方向」 睡眠呼吸中止症竟不藥而癒

嗜睡、注意力不集中…睡覺選對「方向」 睡眠呼吸中止症竟不藥而癒
40.9％睡眠品質差50%曾失眠 中壢天祥醫：大腦停不下來

40.9％睡眠品質差50%曾失眠 中壢天祥醫：大腦停不下來
🎙️白天睏、晚上醒？醫生揭「春困」背後的健康危機

🎙️白天睏、晚上醒？醫生揭「春困」背後的健康危機
4種睡眠異常現象 恐是失智症警訊

4種睡眠異常現象 恐是失智症警訊

熱門新聞

牛肉麵征服饕客味蕾，卻隱含高鈉，腎臟科醫師建議「少喝湯」、「選清燉」以減輕負擔。圖／123RF

腎臟科醫師點名「高鈉地雷」這2種麵吃一碗就爆表

2026-04-13 13:46
雙和醫院復健醫學部主治醫師葉天忻說，類黃酮食物可以降低主觀認知衰退，如黃酮類食物的柑橘、彩椒、芹菜，可以降低38%風險，呼籲多攝取彩虹蔬果，效益相當於大腦可以年輕3至4歲。（記者沈能元／攝影）

45%失智可以被預防 護腦飲食降低認知退化 醫：吃對讓大腦年輕4歲

2026-04-15 04:49
牛肉、豬肉等紅肉已被醫界證實容易增加罹患大腸癌的風險，營養師建議愛吃紅肉的民眾，最好在飲食中加入深綠葉蔬菜，降低罹癌的機率。 示意圖／AI生成

紅肉吃多恐罹癌 研究曝加1蔬菜可降低身體發炎…4周見效

2026-04-10 15:33
平時應攝取足量鈣質，搭配運動、適當日曬，幫助鈣質的吸收。（123RF）

天天喝牛奶還是骨鬆？醫籲「這時間」才是最佳補鈣時機

2026-04-16 04:47
醫師分享，富含膽鹼的第一名食物為蛋黃，一顆完整的蛋黃約含125mg膽鹼。（123RF）

健腦多補充膽鹼 這3種食物助腦部發育、提升記憶力

2026-04-14 05:14
歐洲心臟雜誌刊登研究指出，少量高強度活動與降低多種慢性疾病風險有關；只要總活動中約4%以上屬於高強度，風險即顯著下降。（路透 / Alamy）

不用狂運動 最新研究每天幾分鐘「喘一下」 大幅降疾病風險

2026-04-16 04:57

超人氣

更多 >
再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料

再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料
逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光

逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光
正準備退休 餐飲業者因一亞裔習慣 畢生積蓄全被盜

正準備退休 餐飲業者因一亞裔習慣 畢生積蓄全被盜
傳北京願接收或稀釋伊朗濃縮鈾 協助結束伊朗戰爭

傳北京願接收或稀釋伊朗濃縮鈾 協助結束伊朗戰爭
荷莫茲一日數變 伊朗開了又封 怒批川普全謊言

荷莫茲一日數變 伊朗開了又封 怒批川普全謊言