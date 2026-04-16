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不用狂運動 最新研究每天幾分鐘「喘一下」 大幅降疾病風險

編譯周辰陽／即時報導
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歐洲心臟雜誌刊登研究指出，少量高強度活動與降低多種慢性疾病風險有關；只要總活動中...
歐洲心臟雜誌刊登研究指出，少量高強度活動與降低多種慢性疾病風險有關；只要總活動中約4%以上屬於高強度，風險即顯著下降。（路透 / Alamy）

「多動一點，少坐一點」，多年來一直是想要變得更健康的人所遵循的建議，如今這項觀念正逐漸被細化。越來越多研究顯示，在健康效益方面，某些類型的運動可能比其他運動更有益，其中運動強度被認為是關鍵因素之一。《歐洲心臟雜誌》（European Heart Journal）刊登的一項新研究發現，少量高強度活動，可能與降低多種慢性疾病風險有關。

CNN健康專家、急診醫師兼喬治華盛頓大學臨床副教授溫麟衍（Dr. Leana Wen）表示，這項研究探討身體活動強度與多種慢性疾病風險之間的關聯。研究人員分析英國生物銀行（UK Biobank）兩個大型族群的數據，其中一組約9萬6000人配戴活動追蹤器，另一組超過37萬人自行回報活動情況，並平均追蹤約9年，觀察包括心血管事件、第二型糖尿病、慢性腎臟病與失智症等多項疾病，以及整體死亡率。

結果顯示，高強度活動所占比例相當關鍵。若總活動中約有4%以上屬於高強度，與完全沒有高強度活動的人相比，罹患相關疾病的風險將顯著降低。

具體而言，失智症風險降低63%、第二型糖尿病降低60%、脂肪肝降低48%、慢性呼吸道疾病降低44%、慢性腎臟病降低41%、免疫介導發炎疾病降低39%、重大心血管事件降低31%、心房顫動降低29%，以及任何原因死亡風險降低46%。

溫麟衍指出，即使本來運動量較大的人，只要提高高強度活動比例，仍可獲得額外好處；而活動量較少的人，只要在日常生活中加入少量高強度運動，也能受益。

那麼，什麼算是高強度運動？溫麟衍表示，通常指會明顯提高心率與呼吸的活動，可透過「說話測試」判斷：若運動時能輕鬆說完整句子，屬於低至中等強度；若氣喘到只能說幾個字，則屬高強度。跑步、騎車、游泳或快速爬樓梯都可能符合，但仍取決於個人體能狀況。

此外，高強度活動不一定要在正式運動中進行。日常生活中的短暫用力，例如趕公車或提重物上樓，只要能提高心率並讓人感到氣喘，也可視為高強度活動。

溫麟衍指出，較高強度活動在短時間內對身體帶來更大負荷，可更有效提升心肺功能、增加胰島素敏感度並促進代謝健康，部分研究也顯示與認知功能改善有關。不過，不同疾病受影響的方式並不相同。有些疾病與運動強度的關聯較高，另一些則同時受到運動量與強度影響。整體而言，強度對多個器官相關疾病都具有重要影響。

研究也指出，高強度運動的門檻並不高。一般人不必長時間進行高強度訓練，每天只需幾分鐘即可見效。這類活動也可分散在日常生活中，例如改走樓梯、加快步行速度，或在購物時增加步行距離。運動時也可加入間歇訓練，在中等與高強度之間交替，例如在有氧運動中安排短時間高強度段落。

值得注意的是，高強度活動應依個人情況調整。對於不常運動的人而言，稍微加快走路或反覆站立也可能達到高強度效果；若無法行走，坐姿運動同樣可提供有氧效益。有慢性疾病者，開始新運動計畫前應先諮詢醫師，必要時可在物理治療師協助下進行。

溫麟衍強調，改善健康的關鍵不只是運動總量，用力程度同樣重要。即使只增加少量高強度活動，也能對多種慢性疾病帶來明顯益處。她建議，運動應以可持續為原則，在日常生活中安全提高強度，並透過規律運動與適度挑戰，建立長期可維持的習慣。

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