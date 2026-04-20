我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直升機壓頂、陸戰隊繩索垂降 美軍曝光登檢伊朗貨船震撼畫面

好市多推酒店「住越多、付越少」 價格優惠 租車免費

潤燥止咳抗氧化…春產枇杷香甜又多汁 但別放冰箱保存

元氣網
聽新聞
test
0:00 /0:00
適量食用枇杷有助於潤喉止咳，及提高身體抗氧化能力,枇杷保存時需避免低溫，最佳保存...
適量食用枇杷有助於潤喉止咳，及提高身體抗氧化能力,枇杷保存時需避免低溫，最佳保存方式為常溫陰涼處。(圖／123RF)

氣溫忽冷忽熱，喉嚨乾癢、感冒不適的人變多。正值產季的枇杷不只香甜多汁，還富含多種營養，有助潤喉、調節血壓。不過吃法、保存方式若錯，營養與風味都會大打折扣。

春天代表性水果 吃枇杷潤燥、護眼又護心

枇杷是春天代表性的水果，也是四時節氣中最早採收的水果之，農糧署指出，每年二月中旬至四月初，是枇杷唯一的產期，由於一年僅收成一次，所以要吃枇杷就趁現在趕快吃。這時節的枇杷不僅甜嫩多汁、入口即化，對於正處於春天忽冷忽熱、喉嚨乾癢、過敏不適的人來說，枇杷也是這個時節最貼心的天然補給。

農業部指出，枇杷有豐富的胡蘿蔔素、維生素A、維生素B群、鋅、葉酸等多種營養素，有利於調節血壓、減少身體組織發炎、提高抗氧化能力，還有止咳化痰、眼睛保健的作用，是適合大人小孩吃的超級水果。營養師劉怡里也曾受訪指出，枇杷是此時節才有的水果，建議一天最多可吃10至12顆枇杷，可以護眼、護心、抗癌。

枇杷不要放冰箱保存

然而，很多人習慣食物買回來都往冰箱塞，但農糧署提醒，新鮮枇杷買回家後，建議「先開箱」，打開通風，不要悶在箱內袋內或密閉處，並移至常溫陰涼處保存。並建議「不要拿去冰」，避免低溫使枇杷表皮發黑，也較容易失去甜度與口感。

若仍需冷藏保存，建議冷藏於4度左右環境，且務必包裹、避免水氣，並避免長期冷藏，以免寒害導致果皮變黑、木質化影響品質。

好的枇杷這樣挑：

．果形短橢圓

．色澤黃橙色

．表皮絨毛完整

．果實沒有鬆軟或膨脹現象

．沒有病蟲害病斑及機械傷疤痕的

枇杷怎麼剝？可以帶皮吃嗎？

枇杷很營養，但有些人可能覺得吃枇杷很麻煩而不會想吃，因為枇杷的皮有點難剝，經常撕半天還撕不乾淨。其實剝枇杷皮也是有訣竅的，農糧署教大家，先拿湯匙將枇杷的表面輕刮至表皮顏色變深，摸起來較軟的狀態。再來，以手指抓果蒂，從底部開始剝皮，就能優雅不沾手的享用枇杷。

那枇杷可以帶皮吃嗎？不是也有很多水果都建議是連皮吃最好？但像枇杷、奇異果、桃子這種果皮有纖維毛的水果，一般是不建議連皮吃。為什麼不建議帶皮吃？除了因表面細小絨毛，吃進去容易讓喉嚨不舒服，有些人會覺得刺癢或乾澀。這種皮也比較苦、澀，會影響整體的甜味和風味。記得先用清水把枇杷表面上的灰塵洗淨再剝皮，就可以吃了。不過，枇杷皮薄較容易水傷，所以不要洗好後又繼續存放，想吃多少就洗多少就好。枇杷盡量在最佳賞味期3-5天內吃完。

上一則

毛豆控糖、助降膽固醇 嘴饞可多吃 煮之前做1事更入味

下一則

吃肉才能補鐵？這6種「高鐵素食」含量比牛排還高

延伸閱讀

暖冬催熟春果 華人園藝族提前喜迎豐收

暖冬催熟春果 華人園藝族提前喜迎豐收

冷凍蔬果 營養價值不輸新鮮蔬果

冷凍蔬果 營養價值不輸新鮮蔬果
愈大顆愈好、放久更甜？專家：別再信這9個選藍莓迷思

愈大顆愈好、放久更甜？專家：別再信這9個選藍莓迷思
連皮吃最好 紅、綠葡萄營養差在哪？抗氧化力有差嗎？

連皮吃最好 紅、綠葡萄營養差在哪？抗氧化力有差嗎？

熱門新聞

牛肉麵征服饕客味蕾，卻隱含高鈉，腎臟科醫師建議「少喝湯」、「選清燉」以減輕負擔。圖／123RF

腎臟科醫師點名「高鈉地雷」這2種麵吃一碗就爆表

2026-04-13 13:46
穀雨節氣將至，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗觀念。（本報資料照片）

4月20日入「穀雨」 4生肖易損財 恐有致命血光之災…養生首重肝脾

2026-04-19 04:54
雙和醫院復健醫學部主治醫師葉天忻說，類黃酮食物可以降低主觀認知衰退，如黃酮類食物的柑橘、彩椒、芹菜，可以降低38%風險，呼籲多攝取彩虹蔬果，效益相當於大腦可以年輕3至4歲。（記者沈能元／攝影）

45%失智可以被預防 護腦飲食降低認知退化 醫：吃對讓大腦年輕4歲

2026-04-15 04:49
平時應攝取足量鈣質，搭配運動、適當日曬，幫助鈣質的吸收。（123RF）

天天喝牛奶還是骨鬆？醫籲「這時間」才是最佳補鈣時機

2026-04-16 04:47
醫師分享，富含膽鹼的第一名食物為蛋黃，一顆完整的蛋黃約含125mg膽鹼。（123RF）

健腦多補充膽鹼 這3種食物助腦部發育、提升記憶力

2026-04-14 05:14
歐洲心臟雜誌刊登研究指出，少量高強度活動與降低多種慢性疾病風險有關；只要總活動中約4%以上屬於高強度，風險即顯著下降。（路透 / Alamy）

不用狂運動 最新研究每天幾分鐘「喘一下」 大幅降疾病風險

2026-04-16 04:57

超人氣

更多 >
1元人民幣中國小物件賣5美元 河南男子在LA擺攤賺翻了

1元人民幣中國小物件賣5美元 河南男子在LA擺攤賺翻了
路州槍案8童亡 槍手身分曝光 親手殺死7骨肉

路州槍案8童亡 槍手身分曝光 親手殺死7骨肉
香港金像獎完整名單／梁家輝5度拿影帝 章子怡敗給大黑馬

香港金像獎完整名單／梁家輝5度拿影帝 章子怡敗給大黑馬
WSJ：飛官失聯時川普超焦慮 腦中重播1危機畫面

WSJ：飛官失聯時川普超焦慮 腦中重播1危機畫面
差點登機…持綠卡名媛落網 涉替伊朗走私軍火

差點登機…持綠卡名媛落網 涉替伊朗走私軍火