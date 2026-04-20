潤燥止咳抗氧化…春產枇杷香甜又多汁 但別放冰箱保存

適量食用枇杷有助於潤喉止咳，及提高身體抗氧化能力,枇杷保存時需避免低溫，最佳保存方式為常溫陰涼處。(圖／123RF)

氣溫忽冷忽熱，喉嚨乾癢、感冒不適的人變多。正值產季的枇杷不只香甜多汁，還富含多種營養，有助潤喉、調節血壓。不過吃法、保存方式若錯，營養與風味都會大打折扣。

春天代表性水果 吃枇杷潤燥、護眼又護心

枇杷是春天代表性的水果，也是四時節氣中最早採收的水果之，農糧署指出，每年二月中旬至四月初，是枇杷唯一的產期，由於一年僅收成一次，所以要吃枇杷就趁現在趕快吃。這時節的枇杷不僅甜嫩多汁、入口即化，對於正處於春天忽冷忽熱、喉嚨乾癢、過敏不適的人來說，枇杷也是這個時節最貼心的天然補給。

農業部指出，枇杷有豐富的胡蘿蔔素、維生素A、維生素B群、鋅、葉酸等多種營養素，有利於調節血壓、減少身體組織發炎、提高抗氧化能力，還有止咳化痰、眼睛保健的作用，是適合大人小孩吃的超級水果。營養師劉怡里也曾受訪指出，枇杷是此時節才有的水果，建議一天最多可吃10至12顆枇杷，可以護眼、護心、抗癌。

枇杷不要放冰箱保存

然而，很多人習慣食物買回來都往冰箱塞，但農糧署提醒，新鮮枇杷買回家後，建議「先開箱」，打開通風，不要悶在箱內袋內或密閉處，並移至常溫陰涼處保存。並建議「不要拿去冰」，避免低溫使枇杷表皮發黑，也較容易失去甜度與口感。

若仍需冷藏保存，建議冷藏於4度左右環境，且務必包裹、避免水氣，並避免長期冷藏，以免寒害導致果皮變黑、木質化影響品質。

好的枇杷這樣挑：

．果形短橢圓

．色澤黃橙色

．表皮絨毛完整

．果實沒有鬆軟或膨脹現象

．沒有病蟲害病斑及機械傷疤痕的

枇杷怎麼剝？可以帶皮吃嗎？

枇杷很營養，但有些人可能覺得吃枇杷很麻煩而不會想吃，因為枇杷的皮有點難剝，經常撕半天還撕不乾淨。其實剝枇杷皮也是有訣竅的，農糧署教大家，先拿湯匙將枇杷的表面輕刮至表皮顏色變深，摸起來較軟的狀態。再來，以手指抓果蒂，從底部開始剝皮，就能優雅不沾手的享用枇杷。

那枇杷可以帶皮吃嗎？不是也有很多水果都建議是連皮吃最好？但像枇杷、奇異果、桃子這種果皮有纖維毛的水果，一般是不建議連皮吃。為什麼不建議帶皮吃？除了因表面細小絨毛，吃進去容易讓喉嚨不舒服，有些人會覺得刺癢或乾澀。這種皮也比較苦、澀，會影響整體的甜味和風味。記得先用清水把枇杷表面上的灰塵洗淨再剝皮，就可以吃了。不過，枇杷皮薄較容易水傷，所以不要洗好後又繼續存放，想吃多少就洗多少就好。枇杷盡量在最佳賞味期3-5天內吃完。