2026癌症論壇／你的個性正在讓你生病嗎？韓柏檉給出答案

2026 癌症論壇 AI智慧抗癌 溫暖同行【以愛守護癌友】，臺北醫學大學名譽教授韓柏檉以「你的起心動念vs AI智慧」為題演講。（記者胡經周／攝影）

「如果你有苦難言，很容易生病。」台北醫學大學名譽教授韓柏檉這句話一出，立刻引發現場共鳴。聯合報健康事業部今（12日）舉辦癌症 論壇，以自身抗癌經歷為例，分享身心狀態與疾病之間的關聯，現場反應熱烈，聽眾專注聆聽、頻頻點頭。

韓柏檉回顧，2008年罹患肝癌，切除腫瘤後不到半年即轉移至肺部，「滿天星都是癌細胞」，歷經25次化療與高額標靶治療費用。他坦言當時經濟與心理壓力沉重，但在配合醫療之餘，他持續思考「我還能為自己做什麼」。

你的個性容易得癌症嗎？

他指出，許多人具備健康知識，卻難以落實，關鍵在於念頭與決心。因此他從飲食、運動到生活習慣全面調整，強調「一口飯、一個動作都要認真」，讓身體在治療過程中維持基本條件。不過，即使如此努力，三年後仍再度復發，讓他開始重新檢視疾病背後的深層原因。

韓柏檉表示，疾病往往並非單一因素造成，而是壓力、情緒、生活型態與人際關係長期累積的結果。他提出「靈、心、動、吃、睡、玩」六大面向，認為若未從日常生活根本調整，即使醫療進步，恢復仍可能受限。

「就像古人講的個性決定命運，得癌症的人都有得癌症的個性。」他解釋，一切的起點，來自於每一個念頭。當念頭產生時，會影響神經、荷爾蒙與身體反應，長期下來對健康造成影響。所謂個性，其實就是基因，除了科學基因，還有所謂的「業力基因」或「因果基因」。他說，個性會影響想法，進而形成行為與習慣，「人的一生，就是習慣的總和」。

一切問題的根源是「我」

在臨床觀察中，他發現許多病友長期壓抑情緒，「有苦難言」這些未被表達的壓力，可能轉化為身體不適。他建議病友學習覺察與表達情緒，並透過轉念減少負面影響，同時在治療過程中進行自我反思。

生活實踐方面，他主張以簡化方式提高可行性，例如以蔬果汁與五穀飲作為早餐，快速補充營養；運動則依個人條件選擇，包括氣功、球類或日常活動；並鼓勵適度外出與休閒，調整身心狀態。

此外，他也提醒，人際關係與情緒互動對健康具有影響，冷漠、抱怨與指責等長期負面情緒，可能增加身心負擔，反之，理解與和解有助於身心穩定。

演講最後，韓柏檉以「我是一切問題的根源，任何事情不要怪別人」作結，強調面對人生應以感恩取代抱怨。他指出，「愛」是所有問題的解答，透過包容、接納與付出，不僅能改善關係，也有助於身心轉變，讓人逐步走向正向與自我療癒。

2026 癌症論壇 AI智慧抗癌 溫暖同行【以愛守護癌友】，臺北醫學大學名譽教授韓柏檉以「你的起心動念vs AI智慧」為題演講。（記者胡經周／攝影）