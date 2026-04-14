每天吃3顆椰棗 有助降血糖、膽固醇 1患者需適量攝取

椰棗是營養密度極高的水果，吃起來很甜卻不會對長期血糖造成負面影響。(歐新社資料照片)

某些超級食物含豐富營養，長期吃有益健康。英國醫師Amir Khan建議，每天吃三顆椰棗（dates）可能帶來多項健康益處。儘管許多人擔心其甜度會影響血糖，但研究顯示適量攝取不僅安全，甚至可能有助於穩定血糖與降低膽固醇。

Khan自稱過去一年左右，每天養成吃三顆椰棗的習慣，椰棗是營養密度極高的水果。很多人擔心它很甜會影響血糖，但一些小型研究顯示，即使是糖尿病患者，椰棗也不會對長期血糖造成負面影響、不會影響平均血糖或空腹血糖；甚至有研究發現，椰棗可能降低平均血糖與膽固醇，這也許與其高纖維含量有關，高纖維讓它對腸道健康非常有益。

他補充，雖然目前證據仍屬小型研究，仍需更多數據支持，但在均衡飲食下，每天攝取兩到三顆椰棗是安全的。

Khan也提到，椰棗富含植物性抗氧化物與多酚，有助對抗自由基造成的細胞損傷，而這些損傷與自體免疫疾病、心血管疾病甚至某些癌症 有關。

此外，初步研究顯示，椰棗中的抗氧化物可能透過降低發炎反應來改善大腦健康，並與降低阿茲海默症風險相關，但仍需更多研究證實。

研究指出，椰棗因富含多種必需營養素，被視為接近理想的食物之一。若將晚間零食改為椰棗，能帶來多項好處，因為它含有豐富膳食纖維、維生素與礦物質。

椰棗富含纖維，有助腸道蠕動。一項2015年的研究發現，連續21天每天食用七顆椰棗的人，其排便頻率明顯增加，腸道功能也有所改善。

此外，椰棗含有類黃酮、類胡蘿蔔素與酚酸等強效抗氧化物。類黃酮有助降低發炎，研究顯示其可能降低糖尿病、阿茲海默症及部分癌症的風險。

不過，椰棗也有副作用。多數營養師建議，每天攝取兩到四顆椰棗作為均衡飲食的一部分是理想分量。不過實際攝取量仍應依個人熱量需求與健康狀況調整。

雖然椰棗營養豐富，但因天然糖分高，仍需適量攝取，特別是有第二型糖尿病等狀況者，更應注意整體飲食與熱量控制。此外，可考慮將椰棗與脂肪、蛋白質或其他纖維來源一起食用，有助減緩血糖上升速度。

對部分人而言，過量食用椰棗可能導致腹瀉等消化問題；而腎臟疾病患者則需特別留意鉀的攝取量，務必先諮詢醫師再食用。

總體而言，適量食用椰棗不僅能滿足甜食慾望，也可能為整體健康帶來多方面益處，但關鍵仍在於適量與均衡。

椰棗的健康益處：

‧降低升糖指數（GI值較低）

‧透過膳食纖維降低心臟病風險

‧富含抗氧化物

‧高含量可溶與不可溶纖維，有助腸道健康與益生菌生長

‧支持神經系統功能

‧含泛酸、葉酸與菸鹼酸，有助促進新陳代謝

‧提升能量

‧富含鉀，有助調節血壓

‧富含鐵，有助預防貧血

‧含多種礦物質，有助強化骨骼

‧有助降低膽固醇

‧含硫成分，有助對抗感染

‧含維生素B5，有助頭髮健康