冷凍蔬果 營養價值不輸新鮮蔬果

營養師說，沒有檢視包裝袋上的營養成分、認為冷凍蔬果品質不如新鮮蔬果等都是人們對冷凍蔬果的常見誤解；示意圖。(圖/123RF)

要吃蔬菜水果時，儲備冷凍蔬果是確保家中有存貨，又不用擔心很快會腐壞的便捷方法之一，營養師施麗希特（Sarah Schlichter）說，冷凍蔬果是增加蔬果攝取量的好方法，也能在飲食中提供必要的微量營養素和膳食纖維。雖然買冷凍蔬果時注意的要領不如新鮮蔬果多，但仍有些常見的錯誤要避免；Eating Well訪問多位營養師，點出購買冷凍蔬果時最常見的四項錯誤以及挑選秘訣。

溫度控管不當

大多數的蔬菜水果都是摘採後立刻冷凍以保持品質、味道和營養，但營養師斯圖爾特（Whitney Stuart）說，如果一袋冷凍蔬菜，拿起來像塊堅硬的冰磚頭，或是透過包裝可以看到一層厚厚的霜，表示可能有溫度不當的情形，因為蔬果被迅速冷凍時，不會有太多冰晶形成，確保食品的品質和質地無損，緩慢冷凍或部分解凍後，又因為不正確的運送方式或保存溫度而再次冷凍，會形成更大的冰晶，讓蔬果的品質和口感下降。

忽略食品添加物

冷凍區有許多品牌的青豆、青花菜和莓果可供選擇，但也有很多有添加調味料、醬汁或糖。營養師福拉多（Talia Follador）說，有些冷凍水果還泡在糖漿裡或加了糖，有些冷凍蔬菜也裹了醬汁或有調味，這些都會增加大量的鈉、糖或飽和脂肪。

雖然這些有調味的蔬果會讓人更想吃青菜水果，但如果沒有注意成分表和營養標示，那些添加的糖、鈉和脂肪攝取量就會暴增。

營養流失是迷思

斯圖爾特說，人們普遍存在一種誤解，認為冷凍蔬果只是備用或次等選擇，事實上這些蔬果是在成熟的巔峰時期被採摘且數小時內迅速冷凍，將新鮮蔬果在長達數天或數周的運輸，及待在貨架上的時間可能流失的維生素都鎖在食物裡了。研究指出，冷凍蔬果維生素A、E、C及抗氧化劑的含量通常和新鮮蔬果一樣多，甚至更高。

冷凍蔬果較便利

除了價錢較便宜外，購買冷凍蔬果也能讓人克服時間和體力障礙，攝取更多蔬果。施麗希特說，如果常常煮湯、燉菜或炒菜，購買冷凍洋蔥丁或辣椒粒能讓人省下很多時間，但吃到的營養是一樣的；先前有研究指出，缺乏時間、經費，是成年人難以吃到建議蔬果攝取量的障礙。

購買非時令蔬果

專家也提供選購冷凍蔬果的要訣。第一是購買非時令的蔬果，施麗希特說這是吃非當季蔬果的好方法，也可以買容易腐壞的蔬果，例如莓果。第二是檢視營養成分標籤，有些會有添加的糖、鈉和脂肪，因此一定要讀成分表。

第三是善用預先切好的混合裝產品，如果認為削皮、切塊或要在爛掉前趕快吃掉的壓力是讓自己多吃蔬果的阻礙，購買已經處理好的冷凍蔬果能省下大量時間和金錢，也能減少浪費。

最後是購買前搖一搖，斯圖爾特說，在運送和儲存階段都維持冷凍的蔬果不會結成很大一團，搖一搖應該要能感覺到每一塊都能自由晃動，若袋中食品結冰成一大塊，建議放回冰箱中，因為那代表產品有被解凍和再冷凍過。