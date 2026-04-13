青春期不是只看荷爾蒙 醫揭3成長關鍵「睡眠、情緒、脾胃」

青春期被視為人體成長的第二個高峰，但影響孩子發育的關鍵，可能不只是是荷爾蒙變化，還包含後天生活習慣；示意圖。(記者潘俊宏／攝影)

青春期被視為人體成長的第二個高峰，但影響孩子發育關鍵，可能不只是是荷爾蒙變化，還包含後天生活習慣。醫師表示，青春期是重啟「神經內分泌系統」的關鍵時期，對應中醫所說的「天癸」啟動，背後牽動腎、肝、脾三大系統，若青春期時生活習慣失衡，就可能導致性早熟、發育遲緩甚至情緒問題。

北醫附醫傳統醫學科主治醫師林琬翎表示，從西醫觀點來看，青春期是依循「下視丘—腦下垂體—性腺軸」（HPG Axis）運作，下視丘分泌促性腺激素釋放激素（GnRH），帶動整體內分泌變化；而在中醫理論中，則以「天癸」象徵生殖與發育的啟動，「天癸」來源分為先天與後天，前者來自父母遺傳、與中醫所說的腎精功能相關，後者則仰賴飲食轉化，與脾胃功能相關，也顯示營養攝取對青春期發育至關重要。

林琬翎說，青春期發育有三大核心關鍵，一是「腎氣與天癸」，此時為身高衝刺的黃金期，但若長期熬夜，恐導致腎陰不足，甚至出現性早熟。其次是「肝氣與情緒調節」，青少年大腦理智區尚未成熟，但情緒中樞已高度活躍，若課業壓力大、情緒無法疏解，容易出現焦慮、衝動甚至月經失調等問題。第三則是「脾胃運化」，快速生長需要大量營養，若飲食失衡或缺乏運動，可能導致營養無法轉化，形成虛胖或影響長高。

從臨床觀察發現，現代孩子的生活型態正改變其發育模式。林琬翎說，高糖、高油的加工飲食，加上長時間使用3C產品、晚睡及久坐，容易造成「痰濕體質」，進一步干擾內分泌平衡，如過度用眼與用腦，會讓氣血上擾頭部，引發煩躁與注意力不集中；長期低頭則使頸部肌肉緊繃，影響氣血循環；而飲食過量與甜食攝取，則會使脾胃功能失調，甚至影響睡眠品質。

此外，久坐少動也讓下肢缺乏刺激，氣血循環不佳，進一步影響全身發育。她說，門診中常見問題包括發育遲緩、性早熟、骨齡提前、食慾不振與腸胃功能不良等，這些其實都與臟腑氣機失衡有關。

林琬翎建議，家長應把握孩子的青春期，趁勢培養好的生活習慣，可把握三大原則，一是充足睡眠，避免熬夜影響內分泌、二是均衡飲食，減少加工食品與含糖飲料、三是規律運動，促進氣血循環與骨骼發育。

「最後也是最重要的，是父母的陪伴。」她說，青春期孩子面對身心劇烈變化，若能在穩定的家庭支持下成長，能有助情緒穩定，也能讓發育更順利。

孩子的青春期，應均衡飲食，減少加工食品與含糖飲料。(圖／123RF)