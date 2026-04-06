喝茶有助抗氧化 熱泡、冷泡哪種好？營養師揭適合沖泡方式

專家提醒，茶能提高專注力，同時幫助放鬆心情，茶類飲品富含抗氧化物，有助於保護細胞健康，熱茶和冰茶的健康差異其實非常小；示意圖。（圖／123RF）

茶類這種讓人放鬆的飲品在各種文化中廣受喜愛，也具有多種促進健康的功效。營養師Lauren Manaker介紹茶類各種對身體有益的好處，並解析許多人常問茶要喝熱的還是冰的，能保留較多營養成分。

根據美國農業部（USDA）的資料，一杯用開水沖泡、不加糖的即溶茶，整體來說幾乎沒有熱量，含有少量礦物質與咖啡因。大致營養成分如下：熱量2、脂肪0g、膽固醇0mg、鈉10mg、鉀43mg、碳水化合物0.4g、蛋白質0.1g、咖啡因26mg。

富含抗氧化物

茶富含抗氧化物，特別是多酚，能幫助保護細胞免於自由基傷害。自由基是不穩定分子，可能促進老化並與癌症 等疾病相關。

以綠茶為例，它含有被稱為兒茶素的抗氧化物質，具有強大的抗氧化能力。經常喝茶有助於降低氧化壓力並維持整體健康。抗氧化物能支持腸道健康、降低代謝症候群風險、對神經退化性疾病具有保護作用、有助於心血管健康。

研究顯示，喝茶與心血管健康之間可能存在關聯。例如某些茶類（如綠茶）可能降低LDL壞膽固醇、改善血液循環。

茶中的類黃酮長期可能有助於降低心臟病與中風風險。有研究發現，習慣喝茶的人與不喝茶的人相比，心血管事件風險可能低約20%。

茶對大腦有一種特別的雙重效果，由於含有適量咖啡因，喝茶可提高專注力，和增強精神清醒度。但與咖啡不同的是，茶同時含有L-茶胺酸這種胺基酸，它可以改善情緒、幫助認知功能、減少壓力與焦慮。

降低罹癌風險

茶中的多酚，特別是綠茶中的兒茶素，可能對某些癌症具有保護作用，例如乳癌。抗氧化物能中和自由基並降低氧化壓力，而這些因素都與癌症發展相關。

此外，紅茶在氧化製程上與綠茶不同，也含有可能有助於預防癌症的化合物。有研究指出，喝紅茶可能與降低皮膚癌、肺癌、攝護腺癌等癌症風險。

茶也可以作為汽水的健康替代品，尤其適合想減少攝取添加糖的人，並可納入低熱量飲食。

2類人喝茶要注意

茶含有咖啡因，但通常比咖啡少。對某些人來說，即使中等量咖啡因也可能造成失眠、心悸或緊張和腸胃不適。如果容易對咖啡因敏感，可以選擇咖啡因較低的白茶，或只在早上喝茶，下午改喝無咖啡因或花草茶。

茶含有單寧，可能與植物性食物中的非血紅素鐵結合，降低鐵吸收率。此外，茶也含有草酸鹽，可能與鈣結合並稍微影響鈣吸收。對大多數人而言影響並不大，但如果有缺鐵或需要較高鐵攝取量，建議避免在用餐時或餐後立即喝茶。

另外有研究指出，無論熱泡或冷泡，茶都能提供多酚與抗氧化物。不過有些研究認為冷泡可能稍微保留更多抗氧化物，因為高溫可能破壞部分敏感成分。

不同茶類適合的沖泡方式也略有差異：紅茶適合短時間熱泡、綠茶適合較長時間冷泡、白茶冷泡或熱泡都能保留抗氧化物。