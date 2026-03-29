睡滿8小時卻鬧鐘叫不醒 中醫傳授3招「防春困」

動一動比多睡更有效改善春困。（圖／123RF）

沒有熬夜，晚上睡滿8小時，卻鬧鐘怎麼響都叫不醒，白天睏到連喝咖啡也沒用，中醫說，這是「春困」找上門，建議日常透過穴道保養，飲食清淡、少油、少甜，動一動比多睡有效。

開業中醫診所醫師莊博甯近日透過新聞稿表示，春困不只是想睡覺。他說，以中醫的角度來說，春天是萬物復甦季節，人體陽氣也要跟著從冬天的「收」轉為「發」，但現代人熬夜、久坐、外食油膩等生活節奏，常跟不上轉換，再加上春天濕氣重，就容易出現「該醒卻醒不了」。

莊博甯指出，當氣沒升上來，濕又卡在身體裡，人自然提不起精神。春困不一定每天都發生，但會出現一些小訊號，如早上起床覺得腦袋不清楚；下午特別想睡，專注力下降；明明沒做什麼事，卻覺得全身很累；身體有種「黏黏沉沉」的感覺；食慾變差，吃一點就覺得脹。

莊博甯表示，在春天反覆出現這些訊號，通常就不是單純的睡眠問題，而是體內運作出了點卡關。中醫治療春困，並非單純「提神」，而是從根本調整體質，需要疏肝理氣，讓春天該生發的陽氣順利展開，改善精神抑鬱、倦怠感，同時健脾化濕與調和氣血、助陽升清。

莊博甯說，春困可以藉由日常小習慣改善，民眾可以每天按壓3個穴道保養，包含頭頂正中的百會穴、膝下四指足三里穴與足背太衝穴，各按壓3至5分鐘可達到升清醒神、改善頭昏、健脾益氣、提升體力、疏肝解鬱、舒緩壓力等效果，有助提神醒腦。

另外，莊博甯提醒，改善春困要吃對，比吃補更重要，春天飲食建議清淡、少油、少甜，避免助濕。民眾可選擇多攝取薏仁、山藥、紅豆、綠色蔬菜，適量辛香助陽氣生發，如蔥、薑等；記得少吃油炸、奶製品、甜食、冰飲，早上喝溫水，比冰咖啡更能幫身體「醒過來」。

「春困的人常會想再睡一下，但其實越補眠越累。」莊博甯表示，動一動比多睡更有效改善春困，提醒固定時間起床，比多睡1小時重要，春天適合輕微流汗，不用逼自己高強度運動，建議白天快走20至30分鐘、拉筋、伸展，都能幫助陽氣生發。