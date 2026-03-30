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聰明喝水「消水腫」白天多喝、晚上少喝

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醫師提醒，聰明喝水消除水腫，應掌握時機與頻率，建議白天多喝一些、晚上少喝一點，以...
醫師提醒，聰明喝水消除水腫，應掌握時機與頻率，建議白天多喝一些、晚上少喝一點，以避免睡覺後產生尿意影響睡眠品質；示意圖。（圖／123RF）

歌手潘瑋柏近期在社群平台分享自己1個月瘦下7公斤的心得，除了運動、清淡飲食外，他特別強調每天喝足2200毫升的水。這打破許多人「喝水會胖」的迷思，事實上，多喝水可以增加血容積幫助血液循環，如果喝水不足，無法有效排出體內多餘的鈉離子，導致水分滯留體內才會造成浮腫。

許多人擔心水腫而不敢喝水，這其實是嚴重的錯誤觀念。台灣國泰醫院腎臟內科醫師傅俊麟指出，水腫並非水分過多造成，反而是身體的代謝功能出了問題，讓水分長期停留在體內形成水腫。

對一般健康成人而言，每日建議飲水量為體重乘以30至40毫升，以體重60公斤的成人為例，一天至少要攝取1800至2400毫升的水才足夠。當喝水量不足時加上吃太鹹，身體會吸收更多水分來稀釋體內鈉離子濃度，反而更容易造成水腫，多喝水可促進血液循環，建議成人至少每天喝2000毫升水量。

傅俊麟補充說明，若飲食偏好重口味、蛋白質攝取不足、長時間維持同一姿勢，或是心臟、肝臟、腎臟等疾病，都可能引發水腫。如果按壓小腿內側約5秒後皮膚凹陷且無法立即回復，就代表有水腫問題，需進一步就醫檢查。

想要消除水腫，喝水要掌握好時機。傅俊麟建議不建議一次喝大量的水，以免過度稀釋體內鈉濃度造成低血鈉症，甚至出現頭暈、想吐、抽筋等水中毒症狀。台灣肥胖醫學會提出「53535」口訣：起床後喝300毫升、早午餐前30分鐘各喝500毫升、下午3點喝500毫升、晚餐前30分鐘喝300毫升，建議白天多喝一些、晚上少喝一點，以避免睡覺後產生尿意影響睡眠品質。

此外，傅俊麟提醒，飲食要避開重鹹食品與加工製品，建議一天鈉攝取量不超過2300毫克（約6公克食鹽），攝取足量蛋白質維持血液滲透壓，多吃富含鉀的蔬菜如菠菜、莧菜、地瓜葉，可協助維持體內水平衡避免水腫。

水腫問題若持續2至3天未改善，應盡快就醫了解原因，及早治療才能真正解決困擾。(本文由「NOW健康」提供)

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