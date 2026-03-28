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40歲後放棄2種時間 延長生活幸福

聯合新聞網
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專家提醒，嘗試新事物可增強記憶，讓時間感覺變慢，提升生活質感，放下無意義的時間，能釋放出更多時間來追求新興趣；示意圖。（圖／123RF）
專家提醒，嘗試新事物可增強記憶，讓時間感覺變慢，提升生活質感，放下無意義的時間，能釋放出更多時間來追求新興趣；示意圖。（圖／123RF）

許多人上了年紀後都有這樣的感覺：才聽說朋友生小孩，轉眼孩子已經上了中學；才剛過新年，卻又到了歲末年終。尤其到了40、50多歲，日常生活被家庭與工作填滿，不少人發現想做的事還沒做，時間卻一直過去。日本更年期全方位照護講師永田京子介紹兩個現在就能開始的時間管理提示，幫助你無論幾歲，都能更深刻地體會人生。

有人感覺時間的流逝會隨著年齡而加速，更具體地說，人對時間長短的感受，會與年齡的倒數成比例。這是19世紀法國哲學家提出的「賈內定律」：年齡越大，一年在整個人生中的比例就越小，因此會覺得時間過得特別快。

例如對五歲的人來說，人生只有五年，一年就占了人生的五分之一；但對40歲的人來說，一年只占人生的40分之一，因此會感覺一年一眨眼就過去了。

人生只有一次。如果能讓這唯一的人生多感受一點時間，會更加幸福。以下介紹兩個方法，幫助你更長久地體會人生。

1.嘗試新的事物

「一成不變的一天」往往不容易留下記憶，因此體感上的時間流速就會變得更快。即使今天看起來和平常一樣，也可以對周圍事物多一點興趣，嘗試一些新的事情。

例如開始新的學習、培養新的興趣、去同一個地方時改走不同的路等，即使只是很小的改變也沒關係。與平常不同的事件與風景會留在記憶裡，讓你更深刻地感受人生。

2.找到可以「放下」的時間

就算想開始新的事情，如果沒有時間也無法開始。想要持續做某件事，同樣必須確保時間。如果一直把忙碌當成藉口而不行動，就會錯過讓自己產生改變的機會。

因此建議先找出自己生活中可以「放下」的時間，讓自己能夠在沒有負擔的情況下開始新事物，例如嘗試放下看新聞與滑手機的時間。

永田舉自己為例，她放棄了兩種時間：被動看電視新聞和不斷查看手機的時間。不看新聞後，如果真的想知道某件事情，就自己去搜尋資訊。至於手機，會設定使用時間；在不用的時候放在視線之外，例如放在另一個房間。

她實行這些做法已經大約五年，生活並沒有因此出現任何不便，相反地能成功保留了自己的時間，還開始了馬拉松與三味線這兩項新的興趣。

此外，從大量資訊中解放出來後，頭腦也變得更清晰，更能專心投入各種事情。

專家建議，嘗試放下看新聞與滑手機的時間，可讓自己在沒負擔的情況下開始接觸新事物；...
專家建議，嘗試放下看新聞與滑手機的時間，可讓自己在沒負擔的情況下開始接觸新事物；示意圖。（圖／123RF）

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