喝熱水能促消化？醫師：水溫影響不大

傳統醫學認為溫水有助於消化，現代醫學證據尚未充分；專家強調，補水習慣比水的溫度更重要，無需過於強調；示意圖。(圖／123RF)

水是維持人體正常運作不可或缺的元素，但關於喝熱水是否比較健康的討論，經常在網路上引發討論。

有些人認為熱水有助消化或促進代謝，不過專家表示，目前科學證據顯示，水溫對健康的影響並沒有想像中明顯。

在傳統醫學理論中，溫水被認為對身體較為溫和。例如在傳統中醫與阿育吠陀醫學中，消化常被比喻為體內的一團「火」，因此建議避免過冷的飲食，以免影響消化功能。

整合醫學醫師指出，這些醫學體系認為溫水較容易被身體吸收，也被用於緩解喉嚨不適、消化不良或身體失衡等問題。不過，這些觀點多來自傳統理論，目前仍缺乏大量現代醫學研究證實其效果。

從西方醫學角度來看，喝水對消化系統確實十分重要。水能幫助分解食物、促進營養吸收，同時軟化糞便並預防便祕。部分小型研究發現，溫水或熱水可能有助放鬆腸胃道肌肉，促進腸道蠕動，對某些人而言可能有助維持規律排便。

不過研究規模仍然有限，尚未有明確證據顯示熱水能顯著改善消化功能。

醫師指出，腸胃道本身是由肌肉組成，溫熱可能讓腸道稍微放鬆，因此對部分人可能有幫助，但也可能只是因為補充水分本身就能促進腸道蠕動。

在感冒或喉嚨痛時，許多人習慣喝熱水或熱茶。研究顯示，溫熱飲品可能幫助舒緩喉嚨不適，並暫時減少咳嗽、鼻塞或流鼻水等症狀。醫師表示，熱飲產生的蒸氣可能進入鼻腔，有助緩解鼻塞，同時溫熱的液體也能讓喉嚨感覺較為舒適。

專家也提醒，許多人每天的飲水量其實不足。一般建議男性每日總水分攝取約3600cc、女性約2600cc（包含食物中的水分），實際飲水量可依個人狀況調整。

由於每個人的飲水習慣不同，有些人喜歡常溫水，有些人則偏好冰水或熱水。只要能幫助自己維持足夠的水分攝取，其實都沒有問題。

整體而言，目前並沒有強而有力的研究證據顯示，喝熱水比冷水更能促進減重、改善代謝或明顯提升健康。專家表示，如果喝熱水能讓自己更容易養成喝水習慣，那麼選擇熱水也沒有問題。最重要的仍是維持良好的補水習慣，而不是過度強調水溫。

只要能規律補充水分，無論是冷水、常溫水或熱水，都能幫助身體維持正常運作。