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氣候+壓力 體內荷爾蒙換季擾經期

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醫師提醒，體內的荷爾蒙與季節變換有關，可能會讓生理期變得捉摸不定；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，體內的荷爾蒙與季節變換有關，可能會讓生理期變得捉摸不定；示意圖。（圖／123RF）

春天氣溫變化大，30歲的雅婷發現原本規律的月經周期開始失控，「明明一直很準時的，怎麼突然提前了一周？」她困惑地詢問閨密，發現大家都有類似的困擾。婦產科醫師張至婷說明，其實這個煩惱許多女性都有共鳴，而這跟大自然換季時，體內的荷爾蒙也跟著「換季」有關，因此讓生理期變得捉摸不定。

張至婷指出，女性的月經周期受到下視丘、腦下垂體與卵巢三者協同調控，其中下視丘扮演總指揮的角色，負責偵測血液中的荷爾蒙濃度，並指揮腦下垂體分泌濾泡刺激素（FSH）與黃體生成激素（LH），進而刺激卵巢分泌雌激素和黃體素。

正常的月經周期約為21至35天，但當春季氣溫劇烈變化、日照時間改變，加上工作或生活壓力增加時，下視丘這個荷爾蒙調度中心就容易受到干擾。壓力會促使促腎上腺皮質激素釋放激素過度活化，抑制性腺激素的正常分泌，導致雌激素下降、黃體素失衡，最終讓月經周期變得紊亂。

不過張至婷也提醒，雖然換季與壓力確實可能造成短暫周期波動，但若月經紊亂持續時間較長，仍需排除其他潛在原因。臨床上常見的因素包括懷孕、甲狀腺功能異常、多囊性卵巢症候群、高泌乳激素血症、體重劇烈變化、以及卵巢功能下降等問題。

張至婷建議，若月經周期少於21天或超過35天且持續三個月以上，經期超過七天，兩次月經之間反覆出血，經血量突然明顯增加，或經痛嚴重影響工作與生活，都應盡早尋求專業評估。

面對春天的生理期失調，最重要的是建立良好的生活習慣。張至婷強調，充足睡眠能穩定下視丘功能，避免熬夜造成內分泌系統混亂；均衡飲食則可補充維持荷爾蒙運作所需的營養素，特別是富含維生素C的芭樂、奇異果，以及含鎂的深綠色蔬菜和香蕉，都能幫助身體對抗壓力、穩定情緒。

此外，透過適度運動如瑜伽、散步能降低壓力荷爾蒙，幫助身心放鬆。月經是身體健康的晴雨表，當它發出警訊時，正是提醒女性們該好好照顧自己的時刻。

本文由NOW健康提供：https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=69808

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