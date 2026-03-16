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多巴胺「搔癢效應」食欲增加 零食吃不停

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醫師提醒，破解零食魔咒，要從戒斷開始，重建良好的健康飲食習慣；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，破解零食魔咒，要從戒斷開始，重建良好的健康飲食習慣；示意圖。（圖／123RF）

林小姐短短一周內吃掉了三大包瓜子、兩罐糖果和無數塊鳳梨酥，更困擾的是，明明已經知道這些零食對身體不好，卻總是在看電視時不自覺地伸手拿取，彷彿嘴巴有了自己的意志。這種「明知不該吃卻停不下來」的現象，其實並非意志力薄弱，而是大腦的獎賞機制在作祟。

研究顯示，富含糖分和脂肪的零食，會刺激大腦分泌多巴胺這種神經傳導物質，高糖高脂零食會動員與藥物獎賞部分重疊的動機與學習迴路，使人更容易因追劇觸發想吃的念頭；換句話說，也是「零食成癮」的神經機制。

當你咬下一口酥脆的洋芋片或含糖零食時，位於大腦中腦的腹側被蓋區會釋放多巴胺到伏隔核，伏隔核是獎賞與動機網路的重要節點，與「想要更多」、線索驅動的進食衝動特別相關的區域立刻讓你感受到愉悅。台灣國泰醫院消化內科醫師陳柏諺指出，多巴胺並非掌管「快樂」本身，而是驅動「渴望」與「想要更多」的動力系統。

而零食帶來的快感會觸發大腦的自我調節機制，當快樂的天秤傾斜後，大腦會產生相應的「痛苦反彈」，這種低於基線的多巴胺狀態反而驅使你不斷伸手拿取下一片餅乾，形成「越吃越想吃」的惡性循環。

此外，零食中多半含有大量的鹽、糖、脂肪等比例成分，創造出讓消費者成癮的「多巴胺搔癢」效應，這也解釋了很難只吃一片洋芋片就停手。

世界衛生組織建議，成人每日游離糖攝取量應低於總熱量的10%，最好能降至5%以下，約25克或6茶匙。然而一杯700毫升的全糖珍珠奶茶就含糖近62克，輕易超標。

要擺脫零食成癮，關鍵在於理解這是大腦機制而非意志力問題。當想吃零食的衝動湧現時，試著「等一下」，讓多巴胺濃度自然回到基線，這股癮頭往往就會過去。陳柏諺建議，可以選擇低GI食物取代精緻碳水化合物，減少血糖劇烈波動造成的假性飢餓感，並建立健康飲食習慣的重要性。

本文由NOW健康提供：https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=69807

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