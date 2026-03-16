蛀牙菌引起發炎 傷大腦、腸道

醫師提醒，每天好好正確刷牙可減少口腔壞菌跑到腸道，為大腦健康把關；示意圖。（圖／123RF）

58歲的王媽媽最近手抖得越來越明顯，原本以為只是老化現象，直到確診為帕金森氏症。在詳細問診時，醫師發現他長期有牙周病和蛀牙問題，卻從未想過口腔健康竟可能與腦部疾病有關。這個案例並非巧合，最新國際研究發現，口腔裡的蛀牙菌可能會跑到腸道，產生有害物質進而影響大腦，成為帕金森氏症的潛在風險因子。

帕金森氏症是常見的神經退化疾病，約占65歲以上長者的1%至2%，這種疾病主要是因為大腦中負責產生多巴胺的神經細胞逐漸退化，導致手抖、動作遲緩、肌肉僵硬等症狀。

2025年刊登在國際權威期刊「自然通訊」的研究發現了一個驚人的連結，我們口腔裡最常見的蛀牙菌「變形鏈球菌」，當它從口腔跑到腸道定居後，會製造出一種叫做「咪唑丙酸」的物質。這種物質會透過血液循環到達大腦，在腦內引起發炎反應，加速負責運動功能的神經細胞損傷。

研究人員用小鼠做實驗，發現當腸道裡有這種蛀牙菌時，小鼠不但血液和腦組織裡的有害物質濃度增加，還出現了類似帕金森氏症的症狀，如動作遲緩、無法好好活動、腦部發炎，以及神經細胞死亡。

台灣彰化秀傳口腔顎面外科醫師王威群說明，帕金森氏症患者的腸道裡，特別容易有從口腔跑過去的壞菌，這些細菌會釋放毒素，傷害腸道、引發發炎，並透過「腸腦軸線」這條通道其實也正在影響大腦健康。

王威群進一步指出，照顧好口腔，不只是為了牙齒漂亮、避免蛀牙，更是在保護大腦健康。預防蛀牙和牙周病，就能減少壞菌跑到腸道、降低有害物質產生的機會。建議大家每天至少早晚刷牙兩次，每次刷2到3分鐘，記得用牙線清潔牙縫，並且每半年定期看牙醫檢查和洗牙。

對於已經確診帕金森氏症的患者，口腔照護更加重要，因為疾病會讓自己刷牙變得困難，這時候需要家人幫忙協助清潔。王威群建議，平日多攝取蔬菜水果等高纖維食物，能幫助維持腸道好菌平衡，讓壞菌不容易生長。

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