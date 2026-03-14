刻意補鐵仍貧血？ 3常見原因 營養師揭飲食搭配祕訣

醫師提醒，鐵的吸收率受食物搭配影響，需注意搭配方式；示意圖。（圖／123RF）

許多人認為只要日常補充鐵質就能預防貧血，但即使平日刻意攝取鐵，仍有人出現不足的情況，甚至需要進一步服用補充劑。日本營養師川口めぐみ指出，關鍵不僅在於攝取量，更與吸收效率與體內利用方式息息相關，並點出為何明明有在補鐵、身體仍然缺鐵的三個常見原因。

鐵在體內可分為參與氧氣運送與儲存的「功能鐵」，以及儲存在肝臟等部位的「儲存鐵」。其中代表性的儲存鐵為鐵蛋白，其血清濃度常被用來評估體內鐵的營養狀態。

當人體體內鐵質不足時，會先動用儲存鐵，若缺乏情況持續，便會影響負責運送氧氣的血紅素。所謂貧血，是指血液中的紅血球內血紅素減少的狀態。鐵是製造紅血球不可或缺的營養素，在預防貧血方面扮演重要角色。

非血基質鐵 吸收率較低

鐵是一種容易受到食物搭配影響吸收率的營養素。食物中的鐵可分為與蛋白質結合的「血基質鐵」與其他形式的「非血基質鐵」。血基質鐵多存在於肉類等動物性食品中，因與蛋白質結合，吸收率較高。相較之下，非血基質鐵多來自蔬菜與穀類等植物性食品，吸收率較低。不過，若與維生素C一同攝取，可提升其吸收效率。

為預防鐵不足，建議積極攝取吸收率較高的血基質鐵來源，同時將非血基質鐵與維生素C搭配食用。

女性生理期 易慢性缺鐵

女性因生產與月經等因素，體內鐵流失機會較多，容易出現慢性缺鐵傾向。一般有月經的成年女性，建議鐵攝取量約為每日10至10.5mg。除了優先攝取吸收率較高的血基質鐵外，也應將非血基質鐵與維生素C搭配。此外，血紅素是由鐵（血基質）與蛋白質（球蛋白）結合而成，因此除了鐵質之外，也必須確保蛋白質攝取充足。

咖啡、菠菜 抑制吸收率

目前已知有些成分會抑制鐵的吸收，如咖啡、紅茶與綠茶中的單寧；菠菜與紅蘿蔔中的草酸以及糙米中的植酸，若與富含鐵的餐點同時攝取，可能降低吸收效率，若長期維持此類飲食習慣，往往在不知不覺中影響鐵的利用率。建議將含鐵餐點與飲品錯開時間食用。此外，草酸可透過汆燙減少含量，而糙米經浸泡後，也可在一定程度上降低植酸含量。

改善鐵不足的關鍵，不在於單純「多吃」，而是確保攝取後能被充分吸收並有效利用。只要稍微調整食物搭配與飲食習慣，吸收效率就可能明顯改善。

當鐵不足導致貧血時，可能出現身體沉重、氣喘、臉色蒼白、容易疲倦等症狀。尤其女性因月經等因素，對鐵的需求較高，更容易不足。若長期感到不適，不應輕忽，應留意日常飲食調整。若症狀持續，建議諮詢醫療專業人員。