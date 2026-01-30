我的頻道

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

美關稅逼出新活路 各國摸索不脫鉤的「去風險」求生術

女醫鏡子養生法 從5方面檢查健康 85歲跑馬拉松

沈能元
醫師提醒，維持健康運動十分重要，採漸進式的持之以恆方式，才能讓身心健康；示意圖。（圖／123RF）
台灣知名中醫師莊淑旂的愛女、莊靜芬醫師雖已高齡85歲，但仍保持跑馬拉松的習慣，體重長達51年維持51公斤。莊靜芬首度公開實行40多年的鏡子養生法，她指出，古代照銅鏡儀式是「日常健康檢查」，現代人若每天照鏡子一分鐘，即可察覺身體，她的養生法聚焦五大訊號，包括精神、臉色、浮腫、體態、排便。

莊靜芬在新書「甲子藏鏡」新書發表會指出，「鏡子會真實反映，你昨天做對了什麽，做錯了什麽」，照鏡子可以比較今天與昨天有什麼不一樣的地方，她會觀察自己，今天看起來有沒有信心、會不會感覺沮喪，如果感覺臉色沮喪，可能是昨晚沒睡好、輾轉難眠，或昨天吃太飽了，甚至是有什麼事情，一直停留在腦袋裡沒有處理好等。

不求一次到位 每天動態調整

「鏡子養生不是追求一次到位，而是一種每天持續、動態調整的生活方式。」莊靜芬說，每天照鏡子觀察身體反應，如果發現不對，她便即時調整飲食、作息與運動量，讓身體維持最佳狀態，讓自己很漂亮。若臉部浮腫，她可能會做一道干貝蒸冬瓜，冬瓜有助排除身體多餘水分；氣色暗沉，則減少精緻糖攝取、改善睡眠。這些簡單卻精準的微調，是85歲的她保持活力與體能的關鍵。

莊靜芬提醒，吃東西時，一定要細嚼慢嚥，現代人生活節奏快，吃飯也很快，但如此無法讓唾液幫助消化，容易出現胃脹氣，或吃飽後打瞌睡等副作用，平時應好好的照顧身體與健康。

跑友同行 85歲日跑2公里

莊靜芬至今仍保持「每日跑一至兩公里」的習慣，且有一群志同道合的跑友，彼此打氣、互相提醒，「健康不是孤單的努力，而是一群人一起走的路」。她說，維持健康運動十分重要，但運動是漸進式的，她在10年前開始，先是走路、快走，再來慢跑、快跑，持之以恆，保持良好體態。

「甲子藏鏡」收錄莊靜芬40多年、橫跨三千年的銅鏡收藏，從齊家文化、殷商、西周及唐宋元明清。對她而言，每一面銅鏡的紋飾與銘文，不只是歷史記憶，也是提醒她保持清明、節奏與秩序的生活符碼，期許大家可以加強對事物細節的注意，培養對美的鑑賞能力。

莊靜芬畢業於日本國立新潟大學醫學院，具法國順勢醫學認證，長年推廣無毒生活與自然健康理念。她認為，真正的養生不是追求完美，而是「每天照見自己、隨時調整。」更重要的是，隨時審視自己，抱持感恩、利他及愉快的心情，多接觸大自然、不批評別人、不生氣，好好生活。

85歲的莊靜芬公開實行40多年的鏡子養生法，「甲子藏鏡」一書收錄莊靜芬40多年、...
日本

距終點百米倒地…「破三大神」跑者重慶馬拉松猝死

師承母親莊淑旂養生之道 莊靜芬85歲跑馬拉松 首度公開「鏡子養生法」

「最快女護士」辭職後首戰 重慶馬拉松跑出這個成績

全球捐血馬拉松 世華大洛杉磯分會熱烈響應

