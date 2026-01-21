吃消夜易脹氣 塗這樣東西可助腸胃道放鬆排氣

我的頻道

記者林琮恩
腸胃道中的氣體，約半數是因吃飯吃太快等原因「吃下肚」，另外五成氣體，則來自食物消化後在腸胃道中發酵產生。（圖／AI生成）

現代人生活緊湊，平日上班時間，在繁忙公務中迅速吃完便當果腹，是許多上班族的日常，不過，這卻讓不少人飽受腸胃道問題困擾，包括腹部脹氣難排出等情況。台北新光醫院胃腸肝膽科主治醫師張璨璿表示，腸胃道中的氣體，約半數是因吃飯吃太快等原因「吃下肚」，另外五成氣體，則來自食物消化後在腸胃道中發酵產生。

氣體五成是吃進去

上班族久坐、久站，加上工作量大、壓縮用餐時間，若再加上邊與同事溝通事情，邊把食物吞下肚，恐讓脹氣情況加劇。張璨璿表示，吃飯吃太快、邊吃飯邊說話，或嚼食口香糖，是民眾最常見攝入空氣原因，這類由外部進入體內的空氣，通常會用「打嗝」方式排出；若是吃下肚的食物，經分解成殘渣，與腸道內細菌作用，發酵產生的氣體，則通常會用「放屁」方式排出體外。

張璨璿說，容易發酵的食物，進入人體腸道後，愈容易產生氣體，若未經由放屁排出，氣體累積體內，就會導致腹脹不適。容易導致脹氣的食物，主要類別為「易發酵的碳水化合物」，包括豆類、根莖類；此外，十字花科蔬菜及乳製品等，也容易導致脹氣。

久坐氣體不易排出

現代上班族久坐工作型態已是常態，這導致腸道蠕動減緩，氣體不易排出，容易累積在腸道內。「腸胃道就像水管，姿勢不良讓水管彎曲，也會讓氣體不好排出，造成脹氣。」張璨璿表示，除久坐容易導致脹氣，長時間呈駝背、壓迫腹部姿勢，也會讓腸道氣體累積在體內。

另外，若本身代謝機能較差，或水喝得比較少，也會造成腸道蠕動變慢，引發脹氣。疾病相關的原因，則包含內分泌疾病、甲狀腺低下等，也會導致腸道蠕動狀況不佳，形成腸氣滯留。

此外，現代人工作壓力大，工時不斷延伸，不少人習慣晚餐簡單吃，回家餓了再吃消夜，無形中讓自己成為脹氣族群。

張璨璿表示，民眾吃下消夜後，沒隔多久就上床睡覺，腸道消化產生的氣體，整晚都累積在腸胃道中，一覺醒來，不僅發現腹脹不適，也導致晚間睡眠品質不佳。建議少吃消夜，平時吃飯也要吃得慢一些，並避免在用餐期間與人交談，才能減少脹氣發生機率。

按摩腹部有助排氣

張璨璿建議，發生脹氣時，民眾可自行塗抹坊間常見的薄荷油，其成分中的薄荷醇，可幫助腸胃道平滑肌放鬆，讓累積的氣體排出體外，也可自行按摩腹部，或在飯後外出散步10至15分鐘，促進腸胃道蠕動，排出氣體。

多數民眾的脹氣情況，透過這些措施，加上改變飲食習慣，遠離導致脹氣的食物，就能緩解，不一定要到醫院就醫。但如果出現特定疾病徵兆，則必須進一步就醫檢查。

日放屁20次應就醫

脹氣可透過放屁與打嗝排出，但也有民眾擔心，一天放屁太多次，是否為腸道疾病警訊？張璨璿說，正常成人每天放屁十多次都算正常範圍，若放屁次數達20次以上，且合併嚴重脹氣，還出現排便習慣改變、腹痛腹瀉，甚至發生解出黑便、血便，體重減輕，或摸到腹部硬塊等情況，就必須懷疑不是單純空氣滯留問題，建議盡快就醫，透過大腸鏡檢查，可觀察腸道是否出現腫瘤

少部分病人脹氣原因與小腸細菌過度增生有關。張璨璿指出，人體腸胃道細菌應集中在大腸，病人若因胃酸分泌減少，食物消化過程中產生的細菌恐滯留於小腸，並與食物作用、發酵產生氣體，而小腸中累積的氣體，相較於直通肛門的大腸，要排出更不容易，就會導致病人脹氣，臨床上需進一步檢查，了解其疾病成因，才能加以改善。

腫瘤

