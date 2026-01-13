我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失蹤逾1周 芝華埠小學女教師陳屍密西根湖

好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天

壓力大夜間磨牙釀牙齦萎縮 她睡眠時戴咬合板改善

中央社記者蘇木春台中13日電
亞大醫院牙科主治醫師楊晉瑜提醒，磨牙相當常見但易被忽略，長期恐成牙齦退縮隱形推手，不可輕忽。（亞大醫院提供）
亞大醫院牙科主治醫師楊晉瑜提醒，磨牙相當常見但易被忽略，長期恐成牙齦退縮隱形推手，不可輕忽。（亞大醫院提供）

台中1名老闆娘壓力大，每晚睡眠時嚴重磨牙，因牙齒敏感加劇、牙齦萎縮就醫，睡眠時改配戴咬合板才穩定狀況。醫師提醒，若有磨牙問題不可輕忽，應定期牙科檢查評估狀況。

亞洲大學附屬醫院今天發布新聞稿表示，1名50歲老闆娘因經營生意壓力大，每晚嚴重磨牙，干擾到丈夫睡眠；日前刷牙時，感覺牙齒敏感狀況加劇，照鏡子發現牙齦萎縮、牙縫變大，到醫院牙科檢查，醫師建議睡覺時配戴軟式咬合板，狀況才趨於穩定。

亞大醫院牙科主治醫師楊晉瑜說明，不少民眾照鏡子時發現牙齒變長、牙齦萎縮越來越明顯，刷牙時常出現酸軟不適，往往以為是敏感性牙齒或是牙周病，其實可能與長期磨牙密切相關。

楊晉瑜指出，磨牙是一種相當常見、卻又容易被忽略的問題，長期累積下來，便成為牙齦退縮的隱形推手。此外，磨牙多半發生在無意識狀態，牙齒長時間承受過度壓迫，會使牙周韌帶反覆受損，當牙周組織無法承受這種壓力時，齒槽骨便會開始出現吸收現象，成為牙齦退縮的重要關鍵。

楊晉瑜提到，課業壓力大、情緒緊繃、睡眠品質不佳的上班族與學生族群，都是磨牙的高風險族群；此外，咬合不正、缺牙未及時補齊，或假牙高度不當，也會造成咬合力量分布不均，進一步誘發磨牙行為，加速牙齦萎縮。

他提醒，治療磨牙首要目標，就是降低牙齒所承受的異常咬合力量，建議患者可配戴夜間咬合板，避免牙齒直接摩擦；同時建立正確潔牙習慣，選擇刷毛柔軟的牙刷，避免過度用力刷牙，以免對牙齦造成二次傷害。

楊晉瑜呼籲，若能改善睡眠品質、調適學習壓力、減少咖啡因與酒精攝取等，都有助於降低夜間磨牙的發生機率，也建議定期安排牙科檢查，盡早就醫評估。

咖啡

上一則

🎙️流感、新冠、RSV來勢洶洶 怎麼預防最有效？

延伸閱讀

嘉和牙科中心 當日完成客製牙冠

嘉和牙科中心 當日完成客製牙冠
方式、時間不正確 天天刷牙也會牙周病 這點才是關鍵

方式、時間不正確 天天刷牙也會牙周病 這點才是關鍵
林錦琇、詹翔嵐牙醫博士談定期洗牙口腔保健的重要

林錦琇、詹翔嵐牙醫博士談定期洗牙口腔保健的重要
紐約綜合牙科 JASON KIM醫生 牙周病和種植牙全方位牙科專科服務

紐約綜合牙科 JASON KIM醫生 牙周病和種植牙全方位牙科專科服務

熱門新聞

醫師提醒，醬油膏、沙茶醬等調味料，含鈉量普遍偏高，要護腎可多利用蔥、薑、蒜、洋蔥、辣椒這些天然辛香料提味。（本報系資料照片）

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

2025-12-28 04:25
專家發現「藍色寶地」的年長者有共同的健康習慣。示意圖。圖/AI生成

想活到100歲？ 研究發現長壽10大健康習慣趕快學

2026-01-10 01:30
示意圖。（取自123RF）

不運動也瘦5公斤 名醫揭「消除脂肪肝」早餐關鍵

2026-01-07 16:25
華人社區面臨長期被忽視的醫療挑戰。圖為皇后區法拉盛圖書館。(本報檔案照)

🎙️溝通不暢恐導致誤診、延誤治療甚至多花錢 醫院這些服務你知道嗎？

2026-01-06 09:40
想維持免疫力、代謝與心臟健康，醫師提醒，每天至少睡七小時，並盡量維持固定的作息時間；示意圖。（圖／123RF）

想長壽又健康 醫師：養成7習慣

2026-01-09 01:00
醫師表示，甲狀腺癌早期沒有明顯症狀，應定期健康檢查；示意圖。(圖／123RF)

甲狀腺癌早期無症狀 醫警示若有4病徵 恐已是中晚期

2025-12-19 01:00

超人氣

更多 >
星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬

星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬
重慶女「搖人按豬」數千人馳援 擺席300桌

重慶女「搖人按豬」數千人馳援 擺席300桌
這五個城市生活成本媲美墨西哥 不用離美也能愜意退休

這五個城市生活成本媲美墨西哥 不用離美也能愜意退休
伊朗鎮壓示威者恐已6千死 社群影片揭屍體成堆

伊朗鎮壓示威者恐已6千死 社群影片揭屍體成堆
好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事

好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事