我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

美核心通膨放緩 2021年初以來最低 美股期指漲幅大

短影音恐危害大腦 醫：「短暫快樂」難以維持專注力

記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，過度沈浸在短影音，會改變大腦的運作習慣。(本報系資料照片)
醫師提醒，過度沈浸在短影音，會改變大腦的運作習慣。(本報系資料照片)

你也愛看短影音嗎？短片一部接一部，快速讓大腦滿足於即時的快樂，卻也讓專注力退化。台灣身心科醫師鄭佳益指出，過度沉浸短影音的患者，近二年明顯增加，症狀包括注意力下降、記憶力變差、情緒浮動與睡眠品質惡化，短短幾分鐘的休閒娛樂，卻變成「大腦在偷懶」，情緒調節也變困難。

鄭佳益以個案為例，一位33歲工程師半年來陷入「短影音迴圈」，滑手機時，從Reels、TikTokYouTube Shorts，各社群平台的資訊讓人眼花撩亂，每晚都不小心滑到凌晨。隔天工作時，腦袋空白、專注力失控、情緒容易暴躁，甚至對以前喜歡事物再也提不起興趣，只想滑手機放空。

短影音為什麼特別容易讓人停不下來？鄭佳益表示，3至5分鐘甚至更短的影音，濃縮了「強、快、短」的內容，不斷刺激大腦多巴胺系統，給滿情緒價值。長時間看下來，大腦會只想尋求快速愉悅，導致對運動、閱讀、人際互動、深度工作學習等「高價值但慢回報」的活動失去興趣與耐心。

台安醫院心身醫學科暨精神科主任許正典說，短影音就好比短效型安眠藥，作用快速、藥效短，其快速、碎片化內容，會持續刺激大腦獎勵系統，快速分泌多巴胺，產生幸福感。不過長期沉迷會造成注意力下降、缺乏耐心等「代償」問題，會想要看更多重口味的影片來得到滿足。

許正典表示，短影音成癮與大腦多巴胺回饋迴路失控有關，尤其可能是因為前額葉發展尚未成熟，對短影音的刺激更為敏感，更容易形成依賴。解決的方法，除了設定時間盡量減少使用3C，可以選擇改看需要思考、有內容的長影片，或是將生活重心拉回現實，用運動或活動補償刺激。

許正典提醒，如果家中孩子的成績退步、睡眠及飲食、習慣改變，例如熬夜導致早上起不來，興趣範圍變窄、人際關係改變甚至不想上學，家長要多留意上網情形。多陪伴孩子到戶外走走，減少接觸3C螢幕的時間，父母以身作責，全家聚在一起不滑手機，訂定明確的上網時間規則。

YouTube TikTok

上一則

21日冬至4生肖留意心血管病 「湯圓占卜法」見吉凶

延伸閱讀

每日5至10分鐘就有用 長者放棄閱讀 形同放棄鍛鍊大腦

每日5至10分鐘就有用 長者放棄閱讀 形同放棄鍛鍊大腦
聖荷西1殯儀館 誤將亡者大腦當成「衣物」交給父親

聖荷西1殯儀館 誤將亡者大腦當成「衣物」交給父親
突然想不起同事名字、晚餐吃什麼 醫曝現代人新疾病「手機失智症」

突然想不起同事名字、晚餐吃什麼 醫曝現代人新疾病「手機失智症」
誤將亡者大腦給家屬 加州殯儀館挨告

誤將亡者大腦給家屬 加州殯儀館挨告

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

想長壽就補充1營養素…遠離癌症、糖尿病 還能護心血管

2025-12-12 13:15
林琼姿有五十多年家庭主婦資歷，認為「功成身退後，就該做回自己」。(本報資料照片)

近80歲獨自壯遊21個國家 她每天做一運動鍛鍊追夢體力

2025-12-12 19:06
炒菜示意圖。圖／AI生成

50幾歲男罹肝癌…他常煮菜剩油重複用 很多家庭中鏢

2025-12-15 15:59
有民眾於診間詢問醫師，如果不吃糖能否「餓死癌細胞」。飲食示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karola G）

「餓死癌細胞」是迷思 醫：戒糖反讓身體先被餓垮

2025-12-12 00:06
網友分享居家運動，稱比跑步、跳繩、爬樓梯燃脂效率更高。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Annushka Ahuja）

拿紙巾也能瘦 居家運動「1招通用」減脂縮腰圍

2025-12-15 19:06
長安醫院神經內科醫師林映藍說，維生素B12是維護神經系統運作的關鍵營養素。（長安醫院提供）

67歲婦被誤診罹患憂鬱症 幸及時補充維生素B12獲改善

2025-12-15 18:39

超人氣

更多 >
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏
天性善良「朋友多於仇人」 4生肖從12月開始轉運

天性善良「朋友多於仇人」 4生肖從12月開始轉運