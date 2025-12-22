我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

楊伯文告別SNL 最後短劇演到哭 亞莉安娜、雪兒同台送別

勁球頭獎彩金上看16億 美國樂透史上第5高 22日開獎

月經失調 年輕時輕忽 更年期恐崩漏

NOW健康
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師提醒，若長期熬夜會耗傷肝氣，恐影響卵巢子宮功能、加劇更年期症狀；示意圖。(圖／123RF)
醫師提醒，若長期熬夜會耗傷肝氣，恐影響卵巢子宮功能、加劇更年期症狀；示意圖。(圖／123RF)

女性從初經到更年期，長達數十年的生理周期若未妥善調理，可能為更年期埋下健康隱患。醫師指出，許多女性平時對月經失調「習以為常」，直到更年期才因嚴重的經血量失控、崩漏等症狀而求醫。然而，此時往往需要花費更多時間調理，生活品質也大受影響。

台灣聖元中醫診所院長鄭愛蓮表示，臨床上女性最常求診的問題包括月經周期過短或過長、經量過多或過少、經痛、分泌物與經血顏色異常、血塊過多等。有些人月經總是拖拖拉拉、久久不乾淨，以為「體質本來就這樣」，但若這些狀況未在年輕時期處理，到了更年期因荷爾蒙劇烈變化，症狀可能急遽惡化，甚至面臨崩漏，經血像水龍頭打開般大量流出、無法止住，嚴重影響生活品質與安全。

鄭愛蓮分享，一名接近50歲的女性患者，過去月經常滴滴答答難收乾，因工作忙碌多年未處理，更年期後突然演變成大量出血且伴隨巨量血塊，打止血針仍無法立即改善，量多到坐在馬桶上都不敢起身，後續透過中藥水煎藥長期調理逾一年，月經才逐漸恢復為可控制的5天內結束。

鄭愛蓮從中醫角度解析，月經失調的原因與個人體質息息相關，常見包括脾腎陽虛、脾氣虛、腎氣虛等，其中「氣虛」更是許多女性的普遍問題。

氣不足，就容易收不住血，月經一來就大流；若又加上子宮肌瘤，更難以控制。若氣虛未改善，月經拖延不止，最後可能演變成氣血兩虛；碰上寒邪又會形成瘀阻、產生血塊與疼痛。

中醫治療方式會依體質給予不同處方，多以補氣、補腎、補血與溫養子宮為主。鄭愛蓮說，水煎藥常用於較嚴重的經期問題，有助精準調整身體機能，讓月經逐步回到規律模式。

此外，飲食與生活習慣也是月經健康的關鍵。鄭愛蓮提醒，月經前一周與經期中，冰品、生冷食物應避免，飲品盡量喝溫熱，有助維持子宮與卵巢的氣血循環。冬天則要特別注意下半身保暖。平時可透過簡單食補提升氣血，例如四物湯、豬肝湯、牛肉湯等；若經痛可喝紅糖煮薑、老薑紅糖水；冬季則可泡桂圓乾或飲用紅豆湯加紅糖，有補血、暖宮與活血作用。(本文由NOW健康https://healthmedia.com.tw/提供)

上一則

Ella力推超慢跑 他詳解「怎麼跑不受傷、跑多久才有用」

下一則

非單純皮膚病…乾癬恐致關節變形 早期介入治療 預防共病

延伸閱讀

閱讀費力、眼睛好乾 原來跟女性更年期有關

閱讀費力、眼睛好乾 原來跟女性更年期有關
紅標勁酒是「月經神仙水」? 女顧客猛增 多地賣斷貨

紅標勁酒是「月經神仙水」? 女顧客猛增 多地賣斷貨
50歲熟女每天運動1小時 一年後大變身

50歲熟女每天運動1小時 一年後大變身
血量大到衛生棉要每小時換 中醫有方法改善

血量大到衛生棉要每小時換 中醫有方法改善

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

想長壽就補充1營養素…遠離癌症、糖尿病 還能護心血管

2025-12-12 13:15
醫師表示，甲狀腺癌早期沒有明顯症狀，應定期健康檢查；示意圖。(圖／123RF)

甲狀腺癌早期無症狀 醫警示若有4病徵 恐已是中晚期

2025-12-19 01:00
示意圖。（取自123RF）

每天健走萬步也沒用？「不易失智」者有兩項意外共同點

2025-12-08 13:17
炒菜示意圖。圖／AI生成

50幾歲男罹肝癌…他常煮菜剩油重複用 很多家庭中鏢

2025-12-15 15:59
網友分享居家運動，稱比跑步、跳繩、爬樓梯燃脂效率更高。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Annushka Ahuja）

拿紙巾也能瘦 居家運動「1招通用」減脂縮腰圍

2025-12-15 19:06
長安醫院神經內科醫師林映藍說，維生素B12是維護神經系統運作的關鍵營養素。（長安醫院提供）

67歲婦被誤診罹患憂鬱症 幸及時補充維生素B12獲改善

2025-12-15 18:39

超人氣

更多 >
好市多明年將有7大改變 美食區要驗會員、結帳更快速

好市多明年將有7大改變 美食區要驗會員、結帳更快速
國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住
紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時
舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身