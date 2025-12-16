78歲教授經驗談 做點麻煩不討厭的事有助長壽

老老人家常見晚上難入睡，早晨散步或做點輕運動，能讓晚上比較好睡。（圖／123RF）

面對變老，多數人難免心生抵抗。但生物學家池田清彦認為，老化本就是生命自然的進程，與其抗拒，不如以輕鬆的心態接納。他在著作《老いと死の流儀》談到為什麼「做那些有點麻煩的事」對老後生活其實很重要。

日本 早稻田大學榮譽教授、生物學博士池田清彦現年78歲，他坦言自己當然感受到老化，但依然用「那也沒辦法嘛」的輕鬆心情跳過煩惱，專注在捉蟲、家庭菜園等能帶來樂趣的活動上。雖然有些事情因年紀無法再做，但也有許多「現在才能做到的事」，這是他每天真切體會的。

生活作息 適合自己即可

人們常說「規律生活有益健康」，原因在於身體的各種機能基本上是沿著固定節奏運作的。節奏越穩定，負擔越小。

年輕時就算作息混亂，身體的修復力仍足以彌補；但年紀大了還每天亂七八糟地吃、睡、活動，等於讓身體承受很大的壓力。

工作也是同樣的道理。輪班制讓身體疲憊，固定班表則輕鬆許多。年輕時可以勉強，但年紀大後最好讓起床、就寢、吃飯等時間越固定越好，老化速度也會比較慢。

現代人要完全照做「日出而作、日落而息」並不現實，勉強反而造成壓力。池田清彦認為，只要把自己的生活節奏決定好即可，不必迎合自然界的作息。他自己通常凌晨1時睡、早上9時起，完全無視日出日落，但每天維持同樣節奏，所以身體狀況很穩定。

雖然前列腺肥大讓他夜裡會起床上廁所兩、三次，但並不覺得睡眠不足，自然也不需要午睡。

難入睡 和白天活動有關

若臨時需要早起，他最多連續一、兩天調整，問題也不大。但若要大幅更改生活節奏，建議每天慢慢提前或延後一小時，不要一下子改太多。

許多年長者常說「晚上難入睡」，其中一個原因是睡眠荷爾蒙褪黑激素下降。褪黑激素的原料是白天的「血清素」，因此若白天血清素不足，晚上自然就不容易睡。

血清素的分泌和「曬太陽」、「身體活動」密切相關，所以改善白天的活動量，反而比想辦法增加睡前儀式更有效。像是早晨散步、做點輕運動，都能讓晚上比較好睡。

此外，睡前避免強光，也不要一直滑手機或看電腦，因為褪黑激素在太亮的環境下無法正常分泌。

適度壓力 保持長壽基因活性

雖然規律生活是根本，但完全無壓力的生活反而不好。沒有任何負擔會讓「長壽基因」Sirtuin基因活性下降，關鍵在於「適度的壓力」。

什麼是適度？池田清彦認為：「讓人覺得有點麻煩，但又不是討厭到不想做」的事情，就是最剛好的壓力。

他每天的早餐都自己做。雖然菜單固定，就是飯、味噌湯和蛋料理，但味噌湯與蛋料理的蔬菜和配料需要細切，多少有些麻煩。不過，他覺得加入多種食材比較好吃，所以雖然麻煩還是會做。

吃完早餐，他會到庭院走走，夏天照看蔬菜，冬天準備餵鳥的飼料。家中庭院常有山雀、鴿子、甚至畫眉鳥造訪，只要放些葵花籽，就會吸引不少鳥來。

每晚可打掃浴室 替代運動

他每天傍晚工作到5時左右，之後喝點燒酒或日本酒配晚餐，洗澡後再進行一件「每天都覺得很麻煩但必須做的事」：清潔浴室。

他會把浴缸、地板、洗浴區全部刷洗，最後連天花板都擦乾淨。大概要30分鐘，是不小的工程。但他把這件事視為運動替代品，也因此家裡的浴室多年來一點黴菌都沒有。

像這些事：煮早餐、餵鳥、打掃浴室，表面看是「麻煩」，但並不讓他痛苦，反而成為維持身心活力的刺激。

隨著變老，人會愈來愈容易覺得「懶得做」、「不想開始新事物」。這很自然，但若對所有事情都逃避，生活反而會變得萎縮，也可能加速老化。

池田清彦認為：「不用做討厭的事，但那些有點麻煩、卻又不至於厭煩的事情，盡量做。這些小小的負荷就是讓人長壽的刺激。」適度的活動與「剛剛好的麻煩」，能讓身心都維持在良好狀態，延緩衰老。