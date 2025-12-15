泡腳、溫敷、熱飲 中醫避冬3招順應自然規律養生

寒冬時，以薑入茶，喝熱飲可讓全身從內而外暖起來；示意圖。（圖／123RF）

中醫自古講求「天人合一」與「天人相應」，認為人體與自然界息息相關。人生活於天地之間，體內的氣血運行、陰陽變化，皆與四時氣候相呼應。自然界有四季運行、寒暑往來；人體亦有陰陽盛衰、氣血盈虛的節律。養生之法應順應自然規律，才能使身心達到和諧平衡。

台灣中醫師藍涵鐘指出，養生之道在於順勢而為的養生觀，包括因時制宜、因地制宜、身心合一三個面向。

因時制宜：依四季調整作息與飲食。

因地制宜：依地區氣候差異選擇不同的補養方式。

身心合一：不僅養形，也要養神，保持情志平衡。

藍涵鐘表示，冬天養生的關鍵在「藏」與「溫」，可以透過生活作息及飲食來調養身心。

藍涵鐘指出，當天氣轉寒，除了保暖外，更可運用中醫簡易療法溫補陽氣，達到由內而外的「暖身養腎」效果。

泡腳／促進血循暖到全身

每日睡前以溫水泡腳15至20分鐘，可促進下肢血循、暖腎養陽。

藥材：乾薑1.5錢、艾葉2錢、吳茱萸0.5錢、當歸尾1.5錢、獨活2錢、益母草2錢。

作法：以上藥材加入1000c.c.清水，大火煮滾後轉小火慢煮10分鐘，再倒入泡腳盆，加水稀釋至適溫即可。

溫敷／溫養經脈驅寒補陽

可用暖暖包敷於腹部或腰背，特別是以下穴位：

關元穴（任脈）：肚臍下四橫指處，溫腎固精。

足三里（胃經）：髕骨外側下方凹陷處往下四指，健脾養氣。

腎俞穴（膀胱經）：第二、三腰椎間旁開兩指幅，補腎壯陽。

溫敷10至15分鐘，可緩解手腳冰冷、經痛與腰痠背痛。

熱飲／一路從胃溫暖到心

寒冬時，一杯熱飲能讓全身從內而外暖起來。

作法：生薑帶皮2錢、桂心1錢、雞心棗3錢、枸杞2錢、薏苡仁3錢、蓮子2錢、白木耳5錢，加適量冰糖煮成甜湯。

功效：此方能溫中祛寒、補腎健脾、潤肺養顏，是冬季暖身的好選擇。

（本文由NOW健康提供）