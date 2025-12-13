我的頻道

全球唯一藍色麥當勞在亞利桑納州 離台積電廠不遠

大都會流失2球星同日開記者會 紐約郵報：沒人說後悔

洗完熱水澡馬上躺被窩 「體溫太高」反而會妨礙入睡

專家提醒，入浴後如果立刻躺進溫暖被窩，體內的熱會被困住、深部體溫下降的過程被阻斷，不僅入睡困難睡眠品質也可能下降；示意圖。（圖／123RF）
冬天洗完熱呼呼的澡立刻鑽進被窩，看似享受，卻可能讓你愈睡愈難睡。日本睡眠健康指導師山本智子指出，入浴後馬上睡覺，反而會讓深部體溫降不下來，降低睡眠品質。她並詳細解說最佳的洗澡時間到底應該是睡前多久，又該如何避免冬夜洗澡後的過渡時間。

體溫降不下來 影響睡眠

Q.洗澡最好在睡前多久完成？原因是什麼？

山本表示，如果泡稍微溫和的水溫，應在睡前1.5〜2小時完成；若是40度以上的熱水，最好在睡前約3小時前洗好。

她指出，順利入睡與體溫變化密切相關，尤其是「深部體溫」（指腦部與內臟的溫度）。深部體溫需要下降，人體才會自然進入睡眠狀態。泡澡後深部體溫會先升高，再花1.5〜2小時逐漸下降；把入睡時間配合這個下降時點，就能更容易入眠。

體內的熱被困住 入睡不易

Q.天冷時，洗完澡立刻鑽進被窩可以嗎？

山本不建議這麼做。因為入浴後深部體溫仍處於偏高狀態，若立刻躺進溫暖的被窩，體內的熱會被困住、深部體溫下降的過程被阻斷，如此一來，不僅會造成入睡困難，也可能導致睡眠品質下降。

Q.冬天洗澡後到入睡前，該怎麼度過？

山本提出一些建議，泡澡時確實讓身體暖透，能提高保暖效果。若擔心風寒，可事先：

•將室內預先暖房。

•穿上吸濕、保暖性佳的睡衣。

•洗澡後安排放鬆時間。

•慢慢喝點熱水或溫熱的無咖啡因飲品，有助入眠。

近80歲獨自壯遊21個國家 她每天做一運動鍛鍊追夢體力

