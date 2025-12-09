酪梨皮可以吃嗎？ 要看品種但這樣吃更好

酪梨皮可以吃嗎？美食網站指出，若選擇薄且柔韌、帶茄子般紫色外皮的Mexicola酪梨，便能直接咬食果皮；但常見的Hass酪梨則需加工後食用；酪梨示意圖。(取材自Pexels @Foodie Factor)

酪梨 近年來不僅成為潮流，其柔滑質地與高纖維特性更使其持續受到青睞。無論是搭配早餐吐司、夾入炭烤漢堡，或搗成帶有辛辣與柑橘風味的酪梨醬，大多數人從未思考過是否應該把果皮留下。研究指出，酪梨皮富含抗氧化成分並具抗微生物作用，因此其實可以食用。不過，若想以直接咬食方式獲得果皮帶來的健康益處，酪梨品種會影響食用方式。

如何料理酪梨皮

據美食網站Chowhound報導，若選擇薄且柔韌、帶茄子般紫色外皮的Mexicola酪梨，便能直接咬食果皮；但常見的Hass酪梨則需加工後食用。若沒有Mexicola酪梨，仍想獲得果皮營養者，需先清洗果皮，再以低溫烘烤並用食物處理機研磨成粉，可灑在燕麥粥上、加入生蜂蜜提升抗氧化攝取，或混入綠拿鐵與果昔中。

酪梨籽能否食用仍未有定論

除了果皮，酪梨籽是否能食用也引起不少討論。雖然酪梨籽含有健康脂肪，但科學界指出其中也含有不適合攝取的毒素，因此不建議食用。不過，酪梨籽仍有用途，可用來栽種酪梨樹。若居住於陽光充足的南加州 ，幾年後可能會結果；若氣候無法全年保持溫暖，在室內栽種則較容易成功。

只不過，室內栽種的酪梨樹多半不會結果，因此仍須從市場購買酪梨與其具益處的果皮。總體而言，不同品種果皮的可食性與營養用途不同，消費者可依自身需求選擇適合的方式利用酪梨皮與籽。